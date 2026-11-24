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El Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), encabezado por Marisa González y Nuria Bravo, recibirá el próximo 25 de enero el premio a la comunicación de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en su undécima gala, que se celebrará en el Auditorio Mutua Madrileña de la capital de España.

El galardón reconoce, entre otros méritos, 'La lista de España', el vídeo con el que la RFEF hizo pública la convocatoria de la selección española de fútbol para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y en el que participaron el rey Felipe VI y ciudadanos anónimos de toda España.

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La Junta Directiva de la APDM ha considerado la pieza un ejemplo de buenas prácticas a la hora de comunicar y un caso de estudio para las nuevas generaciones de periodistas deportivos.

El vídeo se estrenó el pasado 25 de mayo en el Espacio Movistar del edificio Telefónica, en la Gran Vía madrileña. En poco más de tres minutos, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, renunciaba a leer su lista y cedía la palabra a panaderos, taxistas, pescadores, magistradas, libreros, profesores, cocineros, científicos, médicos, policías y miembros de la UME. El cierre lo hizo SM el rey Felipe VI.

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La pieza se gestó en el Departamento de Comunicación de la RFEF. El objetivo era conectar con la afición en la antesala del Mundial y transformar el anuncio de una convocatoria, habitualmente un trámite informativo, en un mensaje de pertenencia. Sobre la mesa hubo dos propuestas: que la lista la leyera la propia afición o que lo hiciera el Jefe del Estado. El resultado final integró ambas.

El equipo trabajó con intérpretes no profesionales en distintos puntos de España y con la exigencia añadida de mantener el proyecto en secreto hasta su estreno. El guion arranca como el anuncio convencional de una convocatoria. Ante los micrófonos, De la Fuente pide disculpas y cede la palabra: "Esta convocatoria no es mía, es de todos".

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Toma entonces el relevo el Rey, que recuerda que la selección pertenece también a quienes madrugan antes de que salga el sol o salen a la mar cuando todo está en silencio, mientras los ciudadanos, desde sus puestos de trabajo, completan la lista. La pieza termina con don Felipe sobre el césped de Las Rozas: "Cuando juega nuestra selección, jugamos todos. Es la lista de todo un país. Es la lista de España".

Según datos de la RFEF, el vídeo y la presentación de la convocatoria sumaron cerca de 5.600 millones de impactos de audiencia en medios y plataformas de todo el mundo, con una valoración económica de 45,5 millones de euros.

Menos de dos meses después, el 19 de julio, la selección española se proclamó campeona del mundo en Nueva Jersey por segunda vez en su historia gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga de la final ante Argentina (1-0).

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El premio compartirá protagonismo en la XI Gala de la APDM con la Distinción Especial que la Asociación concede a la RFEF por la conquista del Mundial.