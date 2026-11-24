Todavía adaptándose a la rutina tras su paso por 'Supervivientes All Stars 3', Damián Quintero no se ha perdido este lunes el estreno de la nueva película de Macarena Gómez y Álex Ubago que supone el debut en el cine del actor, 'Hora y veinte'. Una cita muy especial en la que, bromeando con que se ha puesto "gordito porque me estoy poniendo ahí a tono con los donuts y los dulces porque es imposible esa ansiedad", el karateka se ha pronunciado implacable sobre la victoria de Asraf Beno en el reality.
"Mi opinión es que, por supuesto que no es un claro ganador, es un estratega puro y duro, ya lo dije en la isla. La verdad que no me gusta volver a hablar de ello, ya he visto que ya él anda por programas de televisión, algún 'De Viernes' y todo, hablando de todo esto, yo creo que lo que tuve que decir solo de eso lo dije en la isla, que es donde está el concurso, a partir de ahí, que ellos hagan, facturen donde facturen, ya a mí no vas a ver hablando de él" ha expresado tajante.
PUBLICIDAD
Sin embargo, no ha dudado en sumarse a las críticas y coincidir con Rosa Benito en que tiene una doble cara: "Para mí es un estratega puro y duro. Nos picaba para que nosotros saltáramos. Rosa creo que tiene un carácter parecido al mío, un poquito de cuando me pincha, saltas. Y es lo que pasó, entonces Rosa, Víctor y yo somos los malos". "Que se merece un 70% por la Pantoja, a ver eso de entrar en esos clanes Janeiro, Jurado y Pantoja tiene las virtudes y los defectos, virtudes que puedes estar hablando de ellos toda la vida y en este caso pues ver cómo facturan y el defecto es que la prensa como vosotros vais a tener constantemente que seguirlo y viendo a ver lo que pasa con ellos" ha reflexionado.
Respecto a las declaraciones de Asraf asegurando que su mayor decepción no ha sido la cuñada de Rocío Jurado sino Víctor Janeiro, Damián ha afirmado que "se ha equivocado completamente, llevo hablando con Víctor todos los días de que salió él, es un tipo entrañable, excepcional, humilde, trabajador, ahí lo ves, un tipo llano como yo, que tengamos carácter distinto, por supuesto, pero yo la verdad que me llevo un hermano de la isla y ese es Víctor Janeiro, eso desde luego". "Estaba claro que iba a salir de la isla y se iba a ir al '¡De Viernes!', pero volver a hablar de ello no tiene sentido" ha sentenciado.
PUBLICIDAD
"Como concursante, si hablamos de supervivencia, para mí es muy bueno. El tipo, hay que reconocerlo, que es muy bueno, también voy a decir una cosa que lo dijo Sandra en el último debate, que dijo, 'la verdad que os ganó porque fue una estratega' y es cierto, el tipo hizo su estrategia y ganó el concurso y eso hay que aplaudirlo, otra cosa que sea una persona muy distinta fuera, yo por ejemplo como soy con vosotros, delante de la prensa, en el tatami, entrenando, en una isla pasando hambre soy igual, entonces eso es lo que me chirría a mí de la gente, que tú seas de una manera de un lado y de otra manera de otro" ha zanjado, dejando claro que "no vamos a segiur amigos y no compartiré absolutamente nada con él. Ganó, enhorabuena y hasta aquí, cada uno que haga su vida y su camino".