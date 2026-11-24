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Asus está contemplando la posibilidad de ajustar la configuración de memoria de sus ordenadores de gama media y de pasar de 16 GB a 8 GB por el aumento del precio de la memoria, gracias a las mejoras que ha aplicado Microsoft en lo relacionado con la gestión de la memoria RAM en Windows 11 en las últimas actualizaciones.

El co-CEO de Asus, S.Y. Hsu, ha declarado durante la conferencia de resultados del tercer trimestre que ya no pueden trasladar el 100 por ciento del incremento de precio que están sufriendo los componentes a los consumidores, como informan en el medio especializado The Verge y recoge Europa Press.

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"Antes era habitual que un equipo de gama media o baja incluyera 16 GB de memoria, pero ahora podrían pasar a 8 GB debido al aumento de los costes de la memoria", ha señalado Hsu, para a continuación indicar que han trabajado con Microsoft en este sentido y puntualizar que, en el nuevo sistema operativo, Microsoft ha hecho ajustes "para que incluso 8 GB puedan ofrecer una experiencia aceptable".

Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de Windows y Dispositivos de Microsoft, Pavan Davuluri, publicó en el blog de la tecnológica el artículo 'Subiendo el listón para los PC con Windows 11 de 8 GB: qué ha mejorado y cómo conseguirlo', en el que señalaba que "para muchas personas, 8 GB es una opción excelente para lo que hacen cada día", y que con los cambios hechos en Windows 11 se aseguran de que el usuario pueda hacer más, "incluso con 8 GB".

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Microsoft en la versión 26H2 de Windows 11 (compilación 26300.9818 o posterior) gracias a optimizaciones, como aprovechar mejor la memoria del equipo y priorizar acciones que han de ser inmediatas, entre otras, ha sido capaz, según sus pruebas, de ofrecer una respuesta hasta un 20 % más rápida, mantener hasta 2 GB más de datos en memoria, hasta 900 MB menos de memoria comprometida, una multitarea hasta un 40 % más rápida y que su navegador Edge se abra hasta un 33 % más rápido.

Estos movimientos por parte de Asus y Microsoft llegan en pleno auge de los costes de componentes críticos para PC como la memoria RAM, los chips e incluso las memorias internas, y que, de momento, parece que no se aliviarán a corto plazo, según un reporte en verano con la producción mundial de memoria para todo 2027 ya vendida, aunque según un reciente informe de BNK Investment & Securities, sí que podrían disminuir a partir de la segunda mitad de 2027.

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