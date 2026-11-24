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Madrid, 24 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que el verbo “cortar” no tiene en español el sentido de “despedir”, “destituir” o “excluir”, por lo que no es recomendable emplearlo para expresar la idea de apartar a alguien de un puesto.

No obstante, pueden encontrarse ejemplos como estos, especialmente en prensa deportiva: “El Baskonia pone fin al suspense y corta al jugador diez días después de ficharlo”, “El entrenador corta a cuatro jugadores” o “El primer despedido del Mundial: selección cortó a su entrenador tras un partido”.

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De acuerdo con el diccionario académico, “cortar” tiene múltiples sentidos (‘dividir algo o separar sus partes con algún instrumento cortante’, ‘atajar, detener, entorpecer o impedir el curso o el paso a las cosas’, entre otros). Sin embargo, no se emplea en el español general para expresar la idea de retirar a una persona de un puesto de trabajo o excluirla de algún proyecto o propósito, para lo que es preferible optar por verbos como “despedir”, “cesar”, “destituir”, “descartar” o “excluir”, según el contexto, que resultan más precisos y transparentes.

De esta forma, en las oraciones iniciales habría sido más indicado escribir, por ejemplo, “El Baskonia pone fin al suspense y cesa al jugador diez días después de ficharlo”, “El entrenador excluye a cuatro jugadores” y “El primer despedido del Mundial: selección despidió a su entrenador tras un partido”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

feu/ajs