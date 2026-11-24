24/11/2026 Google agrega Google Wallet a la Inteligencia Personal en el Modo IA. POLITICA GOOGLE

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Google ha actualizado la función de Inteligencia Personal en el Modo IA de la experiencia de búsqueda para agregar interacciones con Google Drive, Wallet y la aplicación de Gemini, de manera que los usuarios puedan obtener resultados más personalizados con el contexto de estos servicios.

La Inteligencia Personal es una función que se lanzó en enero de este año para conectar Gemini con otras aplicaciones y servicios de la compañía, de cara a ofrecer respuestas más útiles para los usuarios. Por ejemplo, al integrarse con Gmail, Fotos o YouTube, el asistente puede obtener información específica de elementos como un correo o una fotografía y tenerla en cuenta para sus respuestas.

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Google también introdujo las capacidades de Inteligencia Personal en el Modo IA de la búsqueda de Google para tener en cuenta el contexto de los usuarios en Gmail y Google Fotos y, ahora, está extendiendo esta experiencia para agregar los servicios de Google Drive, Wallet y la propia aplicación de Gemini.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha indicado que, con ello, los usuarios podrán obtener respuestas de búsquedas más útiles, al combinar "la riqueza de la información mundial con los datos relevantes para la persona".

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Concretamente, los usuarios ya pueden conectar de forma segura el servicio de Google Wallet con la función de Inteligencia Personal en el Modo IA. De esta forma, Google ha explicado que podrán visualizar sus objetivos financieros e identificar "maneras prácticas" de reducir los gastos diarios en la experiencia de búsqueda.

Además, esta conexión también facilitará maximizar los beneficios de sus tarjetas de crédito, optimizar las categorías de reembolso, las ventajas de viaje y los puntos de recompensa, dependiendo de las tarjetas vinculadas a Wallet.

Cabe destacar que, en caso de conectar el servicio de Wallet mediante la Inteligencia Personal, el Modo IA solo podrá acceder a la información de las cuentas de los usuarios, pero no podrá administrar ni realizar ningún movimiento con el dinero de la persona.

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COMPATIBILIDAD CON DRIVE Y GEMINI

Por otra parte, Google ha matizado que lanzará la compatibilidad de Inteligencia Personal con Drive y la aplicación de Gemini "en las próximas semanas", de manera que podrá integrar directamente el contexto de los documentos y los chats con el asistente en la Búsqueda.

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En el caso de la integración con Google Drive, la compañía ha especificado que los usuarios obtendrán respuestas personalizadas que tengan en cuenta el contexto de todos sus documentos, hojas de cálculo o archivos PDF almacenados en Drive. Esto podrá ayudar a la hora de empezar un proyecto o "tomar una decisión importante" a través de la búsqueda, como ha detallado la compañía.

Finalmente, al conectar la aplicación de Gemini con la Búsqueda, los usuarios podrán compartir fácilmente el contexto entre ambos servicios, de forma que, si exploran una idea en la 'app' de Gemini, el Modo IA tendrá esa base para desarrollarla, y viceversa.

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Para conectar las aplicaciones mencionadas a la Inteligencia Personal en el Modo IA, basta con abrir la Personalización de búsqueda, seleccionar 'Apps conectadas' y escoger las aplicaciones que se desean vincular.

No obstante, Google ha recordado que los usuarios pueden conectar y desconectar las aplicaciones a la Inteligencia Personal en cualquier momento. Además, ha adelantado que próximamente los usuarios podrán ver el contexto que utiliza el Modo IA para elaborar sus respuestas a través del icono de 'Personalización' situado debajo de cada respuesta personalizada.

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Además de esta actualización de la Inteligencia Personal, la tecnológica ha subrayado que los usuarios comenzarán a ver respuestas más personalizadas en los resúmenes de IA y en el Modo IA, adaptadas a su contexto de búsqueda reciente.

"Si has estado investigando y planificando un viaje, podrás retomar la búsqueda justo donde la dejaste, sin tener que empezar de cero ni repetirte", ha ejemplificado Google.