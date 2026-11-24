Guardar

Nueva York, 23 nov (EFE).- El director Alberto Rodríguez y el productor José Manuel Lorenzo destacaron este lunes la buena y "sorprendente" acogida internacional de 'Anatomía de un instante', la miniserie española nominada a los Emmy Internacionales que recrea el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

"La verdad es que ha sido bastante sorprendente y es un gustazo estar aquí. Es curioso, porque crees que es una historia muy local y que no va a salir fuera, pero se ha entendido perfectamente en todos los sitios donde la hemos puesto", afirmó Rodríguez a EFE en Nueva York, donde en la noche del lunes se entregan los premios.

PUBLICIDAD

La producción española, con guion de Rafel Cobos y basada en el libro del escritor español Javier Cercas, compite en la categoría de mejor película para televisión o miniserie con obras de Corea del Sur, Brasil y Reino Unido.

Mientras, el productor José Manuel Lorenzo recordó que el paso de la dictadura a la democracia en España se produjo en apenas cinco años.

"La serie también es una llamada de atención a lo difícil que es conseguir la democracia y cuidado, que es muy fácil perderla, sobre todo cuando vemos estos jóvenes diciendo que con Franco se vivía mejor, que vean esta serie y vean que no", dijo.

PUBLICIDAD

Rodríguez resaltó que la serie "ha estado en Roma, Francia, Londres y en todas partes ha sido muy bien acogida", y señalaron también su impacto en Latinoamérica.

"La transición española ha sido como modélica en toda Latinoamérica", opinaron, aventurando que su buena recepción se debe "al momento que estamos viviendo".

"Donde se ha visto en Latinoamérica también han preguntado mucho porque, bueno, es un referente, es un reflejo y es que la historia de España es interesante en el mundo ya desde siglos, pero últimamente también", apostillaron.

La serie aborda el golpe del 23F en España a través de Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y el general Manuel Gutiérrez Mellado, los tres hombres que permanecieron sentados en el Congreso mientras los golpistas irrumpían en el hemiciclo.