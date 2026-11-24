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Washington, 24 nov (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este martes que dedicará 2.200 millones de dólares para apoyar a los países de América Latina y el Caribe para afrontar el fenómeno de El Niño en el periodo 2026-2027 a través de nuevas operaciones, mejores sistemas de pronóstico y mayor asistencia técnica.

Según informó el organismo en un comunicado, más allá de El Niño, los instrumentos financieros para la gestión del riesgo de desastres podrían movilizar más de 20.000 millones de dólares para que los países cuenten con recursos acordados de antemano ante futuros desastres.

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El BID busca apoyar a los países antes, durante y después de los desastres con financiación flexible y reformas para reducir la vulnerabilidad, pero también líneas de crédito para acceder a recursos de emergencia y financiación para la recuperación, sin un límite global preestablecido.

Para agilizar el acceso a estos recursos, el BID ha puesto en marcha un proceso especial de tramitación rápida para las operaciones relacionadas con El Niño, que reduce en 60 días los tiempos de preparación.

La respuesta incluye 4.000 millones de dólares en financiación contingente ya disponible para 14 países, que puede comenzar a desembolsarse a los pocos días de producirse una emergencia.

A ello se suman 2.200 millones de dólares en financiamiento en preparación para Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú, cuyas aprobaciones se esperan entre diciembre de 2026 y principios de 2027.

Por su parte, BID Invest, a través de la iniciativa "Empresas Preparadas y Resilientes", apoya a empresas e instituciones financieras a gestionar los riesgos de desastres, garantizar la continuidad de sus operaciones e invertir en resiliencia.

BID Invest ya ha incluido cláusulas de continuidad operativa en ocho transacciones por un total de más de 400 millones de dólares en Argentina, Barbados, Chile y Perú.

Los proyectos aprobados en 2026 también incluyen más de 300 millones de dólares en líneas de financiación no comprometidas en seis países para apoyar el capital de trabajo, las operaciones críticas y la recuperación tras las perturbaciones relacionadas con El Niño.

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La respuesta financiera se complementa con asistencia técnica y mejor información para la toma de decisiones y, este año, el BID apoyó a 16 países en el fortalecimiento de la resiliencia en diferentes sectores.

Entre las herramientas de monitoreo, la institución destaca la Herramienta de Monitoreo de El Niño 2026-2027, que ofrece mapas de vulnerabilidad y perfiles por país para ayudar a los gobiernos a anticipar riesgos y priorizar acciones. EFE