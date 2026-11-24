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La Guardia Civil ha detenido en la localidad valenciana de Oliva a un hombre de 55 años acusado de simular ser víctima de un delito de robo con violencia tras extraer dinero del cajero automático, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia en la que un hombre afirmó haber sido víctima de un delito. Según su relato, se acercó a extraer dinero de un cajero automático de la localidad cuando, mientras se dirigía a un bar, tres personas le agarraron desde atrás y le golpearon con violencia.

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Afirmó que no pudo verles las caras, tan solo pudo escuchar que hablaban en un idioma que le parecía árabe, antes de quitarle la cartera con la documentación y 1.400 euros.

Por parte de los agentes se abrió una investigación para tratar de esclarecer los hechos y, gracias a la manifestación de testigos y a las imágenes de las cámaras de seguridad, se pudo comprobar la falsedad de los hechos denunciados. El detenido había extraído el dinero de diferentes cajeros a lo largo de la noche.

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Además, los agentes investigan si puede existir alguna tentativa de fraude a alguna póliza de seguro con el fin de cobrar alguna indemnización.

Por estos hechos, el hombre, de 55 años y nacionalidad española, ha sido detenido. Se le atribuye simulación de delito. La Guardia Civil recuerda que simular ser víctima de un delito está castigado en el Código Penal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva-Gandía. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 3.