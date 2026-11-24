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Bruselas, 24 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió este martes "espíritu de compromiso" a los líderes de la Unión Europea (UE) para lograr acordar el próximo presupuesto comunitario para 2028-2034 en la cumbre de este jueves y viernes en Bruselas.

En la carta de invitación de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a esta cumbre extraordinaria, Costa dijo que "ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo" sobre el presupuesto; para ello, el político portugués presentó el pasado sábado una nueva propuesta consistente en un recorte de 180.540 millones de euros, un 10,24 % menos que la propuesta inicial de la Comisión Europea.

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"He presentado una propuesta global que espero que consideréis con espíritu de compromiso. Todos juntos tenemos la responsabilidad de alcanzar un acuerdo equilibrado que permita a la UE afrontar los retos que se avecinan: impulsar nuestra competitividad, reforzar nuestra seguridad y defensa y proyectar la imagen de Europa en el mundo, al tiempo que preservamos las políticas que han demostrado su valor", comentó.

Pidió, además, hacer todo ello "manteniendo las contribuciones nacionales en un nivel razonable", mientras que "una combinación equilibrada de nuevos recursos propios nos ayudará a alcanzar ese objetivo".

La nueva propuesta de Costa establece el presupuesto europeo en 1,58 billones de euros, frente a las cuentas de la Comisión, que se situaban en 1,76 billones en precios constantes de 2025, y reduciría tanto la partida para los nuevos planes nacionales -que absorben las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión- como el Fondo Europeo de Competitividad y de política exterior.

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A precios corrientes, la propuesta de Costa recoge un presupuesto de 1,78 billones de euros, frente a los 1,98 billones planteados por Bruselas, lo que implica un recorte en volumen de unos 200.000 millones de euros si se analiza con esta magnitud.

La nueva versión de las cuentas llega después de la fallida propuesta de la presidencia de turno irlandesa del pasado octubre, que establecía una reducción del 8 % del presupuesto plurianual respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario.

Costa señaló que, en paralelo, los líderes deberán debatir "cómo satisfacer, junto con nuestros socios, las necesidades de financiación de Ucrania" a partir de 2027 y abordar la renovación de la dirección del Banco Central Europeo (BCE), "con vistas a tomar una decisión oportuna".

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Detalló que la reunión empezará el jueves a las 10.00 con una cumbre del euro en formato inclusivo, a la que han sido invitados los presidentes del BCE, Christine Lagarde, y del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.

A continuación, tras un intercambio de opiniones con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, los líderes iniciarán nuestros debates sobre el presupuesto y la financiación para Ucrania.

"A continuación, haremos una pausa para mantener reuniones bilaterales. Mi intención es compartir con los líderes un calendario indicativo para aportar cierta previsibilidad a los trabajos. Por último, nos reuniremos de nuevo los Veintisiete y les expondré mis conclusiones", explicó Costa, que previó que las deliberaciones concluyan el viernes. EFE

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