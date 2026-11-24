Guardar

Washington, 23 nov (EFE).- Tres presidentes republicanos de comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtieron este lunes que la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de Nvidia no pone fin a las investigaciones sobre posibles vulneraciones de la seguridad nacional relacionadas con la compañía.

Los legisladores señalaron que la decisión del consejo de administración de Nvidia, adoptada después de una investigación interna, no resuelve las sospechas sobre el presunto contrabando de chips de la compañía y su posible desvío para fines militares en China.

PUBLICIDAD

"La breve investigación interna del consejo de administración de Nvidia y la reincorporación de Jensen Huang no eliminan las amenazas a la seguridad nacional ni las preguntas que deben abordarse", afirmaron en un comunicado conjunto John Moolenaar, presidente del Comité Selecto sobre China; Rick Crawford, del Comité de Inteligencia, y Brian Mast, del Comité de Asuntos Exteriores.

Los tres congresistas confirmaron que Huang y Tim Teter, asesor jurídico general de Nvidia, comparecerán los próximos 1 y 2 de diciembre, respectivamente, para entrevistas transcritas.

"Seguimos comprometidos con obtener respuestas sobre el contrabando masivo de productos de Nvidia, su desvío para fines militares chinos y su papel fundamental en el avance de las capacidades de IA de nuestro principal adversario", agregaron.

La declaración contrasta con las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró este lunes en una entrevista con CNBC que intervino para convencer a la junta directiva de Nvidia de restituir a Huang y sostuvo que el empresario había quedado "exonerado" tras una investigación del Gobierno.

PUBLICIDAD

Trump dijo que Huang "no hizo nada malo" y que la junta recibió garantías sobre los riesgos para la seguridad nacional.

El mandatario también afirmó que estuvo representado en la reunión en la que se decidió el regreso del ejecutivo a la compañía.

Nvidia anunció este lunes que su consejo de administración votó por unanimidad la reincorporación de Huang como presidente y director ejecutivo, después de que abandonara ambos cargos el pasado 12 de noviembre.

La empresa aseguró que recibió información de altos cargos del Gobierno estadounidense y que, con base en ella, considera que su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional.

La investigación del Congreso se centra en el posible acceso de actores chinos a los chips avanzados de Nvidia y su eventual utilización con fines militares, así como en el papel de una presunta agente de inteligencia china en el caso. EFE

PUBLICIDAD