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Pekín, 24 nov (EFE).- La Policía china divulgó este martes diez casos de fabricación y difusión de noticias y vídeos falsos mediante inteligencia artificial (IA), entre ellos supuestos derrumbes de puentes, inundaciones y brotes epidémicos, por los que varias personas recibieron sanciones administrativas o quedaron sometidas a medidas penales.

La Oficina de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad Pública informó de estas actuaciones en el marco de la campaña 'Limpiar la Red 2026', dirigida contra los rumores y otros contenidos considerados ilegales en internet, recogió hoy el oficialista Diario del Pueblo.

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Entre los casos destaca el de un internauta que generó un vídeo falso del derrumbe del puente de cristal del Gran Cañón de Zhangjiajie, una conocida atracción turística del centro de China, en el que aparecían personas huyendo mientras la estructura se rompía.

Otro usuario difundió imágenes ficticias de un mercado nocturno completamente inundado en Cantón (sur), mientras que un tercero utilizó la IA para simular que vestía un uniforme policial y aparecía junto a vehículos oficiales.

Según las autoridades, la Policía abrió procedimientos penales contra los tres implicados, al considerar que sus publicaciones habían provocado alarma entre la población y alterado el orden público.

Los siete casos restantes derivaron en sanciones administrativas e incluyeron informaciones inventadas sobre una supuesta fábrica de arroz tóxico, un brote de norovirus en cuatro provincias y uniformes escolares que presuntamente contenían plástico.

También se detectaron noticias falsas sobre el contrabando de tierras raras, irregularidades en los exámenes de acceso a la universidad y la suplantación mediante IA de la identidad de un artista y de una personalidad pública.

La Policía atribuyó varias de estas prácticas a intentos de captar seguidores y obtener tráfico en plataformas digitales, aunque no facilitó datos sobre el alcance de los contenidos ni las sanciones concretas impuestas.

China mantiene una campaña de vigilancia sobre la desinformación en internet y el pasado julio ya anunció actuaciones contra 27 personas por difundir rumores sobre inundaciones y desastres naturales.

El país, que cuenta con uno de los sistemas de control de Internet más estrictos del mundo, exige desde 2023 que los servicios de IA generativa respeten los denominados "valores socialistas fundamentales" y prohíbe la creación de contenidos que atenten contra la seguridad nacional, la unidad territorial o la estabilidad social. EFE

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