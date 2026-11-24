Presumiendo de ser el mayor fan de Macarena Gómez, Aldo Comas ha arropado a su mujer en la première de su última película este lunes en Madrid, 'Hora y veinte', en la que además de declarar como nunca su amor por la mujer de su vida, no ha dudado en zanjar su polémica con Fernando Tejero no sin antes lanzarle una advertencia para que no vuelva a criticar públicamente a la actriz si no quiere volver a tener que verse las caras con él como sucedió hace unos días cuando atacó a su excompañera en 'La que se avecina' por reconocer que en su caso no ha sufrido el edadismo de las mujeres en el cine porque a sus 50 años trabaja más que nunca.
"Siempre apoyo total, obviamente Macarena es el orgullo de mi vida, ¿eh? Mi musa. Para mí es la mejor actriz del mundo. Es un ser camaleónico, espectacular. De verdad, si no fuera mi mujer diría lo mismo. Es un puto genio actuando" ha expresado, reconociendo que lo único que pide es "salud y amor y seguir con la vida que tengo, que soy muy feliz".
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Y si como intérprete Aldo no tiene palabras suficientes para definir a Macarena, como pareja confiesa que es "aún mejor". "La mujer de mi vida. 16 años ya, o sea eso ya es... hay un poco ahí potentísimo" ha apuntado divertido, revelando que la clave del éxito de su relación es "admiración mutua y visionar el final de tu vida cogido de su mano con noventa y pico años y morir juntos". "Una sociedad en la que se prioriza la desintegración de la familia, el individualismo máximo, yo creo que se ha de reivindicar el amor eterno, no pasa nada" ha añadido.
Al ser preguntado por Fernando Tejero, el artista ha dejado claro que "no tengo ningún problema, ya lo he dicho, que me tomo una birra con él cuando quiera". "Es que de verdad, el bif lo habéis hecho vosotros. Él criticaba, yo opiné, dije mi punto y ya está. Pero cuando quiera una birra, yo me he reído mucho con él, me cae bien" ha afirmado, advirtiendo que "si él quiere, si va por lo público, yo también. Si vamos por privado, también, no pasa nada".
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"Pero cero bif, cero cabreo, o sea, nada" ha zanjado, aconsejado al actor que a la siguiente lo que tiene que hacer es "aguantar a los deditos antes de teclear". "Fernando me ca bien, es un tío majo, no pasa nada. Pero si juegas a lo público, vamos todos a lo público. Y si no, en privado. Pero ahora ya no creo que se ponga" ha concluido entre risas, convencido de que se le han quitado las ganas de volver a criticar a Macarena tras la repercusión que han tenido sus mensajes en redes sociales contra la actriz.