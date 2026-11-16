Agencias

El primer ministro de Letonia afirma que ha llegado a un acuerdo con la derechista NA para un nuevo Gobierno

Imagen 2NMEWDZP4ZBIFMT7CF7R724FSU
Guardar

Las formaciones letonas Lista Unida (AS, conservadora) y Alianza Nacional (NA, derecha) han alcanzado un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de coalición del país báltico y repartirse las áreas de responsabilidad, según ha informado la oficina del primer ministro, Andris Kulbergs (AS).

La alianza sumará una ajustada mayoría de 51 escaños en el Saeima (el Parlamento letón) y dejará fuera del Ejecutivo a Nueva Unidad (JV, centroderecha) y a Progresistas (centroizquierda). Kulbergs ha justificado la elección de Alianza Nacional por su "larga trayectoria de cooperación y posturas alineadas" para acometer cambios "difíciles pero necesarios" en el país.

PUBLICIDAD

El primer ministro --y candidato a primer ministro del nuevo gobierno-- ha fijado como prioridades la seguridad nacional, el saneamiento de las finanzas públicas y el crecimiento económico, advirtiendo de que la "crítica" situación presupuestaria heredada podría comprometer la financiación de la defensa nacional en 2030 si no se actúa de inmediato.

Asimismo, ha confirmado que Alianza Nacional asumirá los ministerios de Interior, Bienestar y Cultura. El resto del gabinete se dará a conocer en los próximos días primando criterios de "profesionalidad" por encima de los partidistas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las comunidades amazónicas piden al Papa ayuda para los pueblos aislados y contra la violencia sexual contra niñas

Las comunidades amazónicas piden al Papa ayuda para los pueblos aislados y contra la violencia sexual contra niñas

Feijóo asegura que el partido de las elecciones lo va "ganando el PP" aunque todo se resuelve "en el minuto 90"

Feijóo asegura que el partido de las elecciones lo va "ganando el PP" aunque todo se resuelve "en el minuto 90"

Panamá es finalista de la Liga de Naciones y se clasifica a la Copa Oro de 2027

Infobae

Autoridades mexicanas capturan a presunto líder criminal y sospechoso de un multihomicidio

Infobae

Noche de violencia en Sinaloa, México deja tres muertos y miembros de la banda HR heridos

Infobae