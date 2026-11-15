El papa León XIV, ante las heridas de los indígenas de la Amazonía peruana

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Cristina Cabrejas

Pucallpa (Perú), 15 nov (EFE).- "Gracias por acordarse de nosotros, por venir a la tierra colorada", le gritaban al papa León XIV a su paso por Pucallpa, la ciudad de la Amazonía peruana más impactada por la deforestación, a donde llegó este domingo desde Cusco para mostrar al mundo el sufrimiento y heridas de los indígenas.

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El papa pasó en esta jornada por el corazón de los Andes y por la selva amazónica, aquellos lugares que conoció cuando fue misionero en Perú.

En el malecón de Yarinacocha, la icónica laguna de Pucallpa, junto al río Ucayali, afluente del Amazonas, mostró su cercanía a las comunidades indígenas al asistir a sus espectáculos de bailes y cantos tradicionales y escuchar las duras reivindicaciones de los líderes indígenas.

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"Desde la visita del papa Francisco (en 2018), 37 líderes indígenas han sido asesinados y muchos otros siguen siendo amenazados por custodiar sus territorios y comunidades", le dijo al papa la abogada Susy Díaz, perteneciente al pueblo indígena shipibo-konibo, el más numeroso de la región Ucayali, cuya capital es Pucallpa.

Díaz advirtió que en los pueblos indígenas de la Amazonia peruana "también hay niñas y adolescentes indígenas que sufren violencia, incluida la sexual, y que con frecuencia no logran obtener protección ni justicia".

En las cuatro horas y media que duró esta etapa, León XIV, que ha pasado 20 años en Perú como misionero y después obispo de Chiclayo, constató que, "lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado".

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En un duro mensaje, el pontífice condenó que, para ellos, "incluso defender la propia casa puede costar la vida" y que "en los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios". "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", añadió.

Asimismo, consideró "inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones".

Expresó su dolor por "la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad".

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"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación", dijo citando la encíclica 'Laudato si' del papa Francisco.

También instó a un cambio de paradigma tecnocráfico diferente que deje de considerar esta inmensa región de la Amazonía "como una reserva de recursos para explotar".

El papa también enumeró los diferentes problemas que enfrentan los pueblos indígenas: "deforestación indiscriminada, contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y vertidos de petróleo, que no son accidentes fortuitos, sino frutos amargos de una explotación arbitraria de recursos naturales que mina la existencia de la población".

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Después celebró la primera misa de un pontífice en la cuenca amazónica, donde denunció que "toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente".

Ante un intenso calor, el papa en su homilía se concentró sobre todo en la protección de la naturaleza y la dignidad del trabajo, y advirtió de que "los señores de este mundo, a menudo se consideran como Dios".

"La salud de nuestra vida y la de la tierra que habitamos van de la mano, por eso, todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra; el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano, por eso, toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente", sentenció.

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Previamente estuvo en Cusco, la antigua capital del imperio incaico, que lo recibió con unas 500.000 personas en las calles a lo largo de un extenso recorrido en 'papamóvil' .

En la explanada fortaleza inca de Sacsayhuamán, situada en la parte alta de Cusco, reivindicó el valor de las tradiciones populares de la religión católica "como elemento de cohesión social en un mundo marcado por las divisiones y la desconfianza".

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Este fue el día más exigente de su primera gira por América Latina, donde estuvo en cuatro ciudades, lideró cuatro actividades y tomó tres vuelos para acabar el día en la capital Lima, donde el lunes oficiará una multitudinaria misa en la que se esperan más de un millón de personas, con la que se despedirá del país para emprender su regreso a Roma. EFE

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