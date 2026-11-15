Agencias

Irán informa del incendio de otro petrolero tras chocar con una mina naval al este del estrecho de Ormuz

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La Armada de Irán ha informado de que un petrolero ha sufrido un incendio tras impactar contra una mina naval al este del estrecho de Ormuz cuando navegaba con los sistemas de navegación apagados y sin autorización de las fuerzas iraníes.

Según un comunicado difundido por la oficina de relaciones públicas de la Armada iraní, el buque infractor transitaba por una "zona restringida" al este de este estratégico paso marítimo en el momento de la detonación.

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"El resultado de cualquier movimiento ilegal, sin coordinación con las Fuerzas Armadas y contra las regulaciones, es encontrarse con minas e incendios", ha advertido la Armada de la República Islámica en su nota.

Este nuevo incidente se suma a los registrados durante el fin de semana en la zona, después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara el domingo del hundimiento de otros dos petroleros --uno de ellos un superpetrolero cargado con más de dos millones de barriles de crudo-- y el sábado de daños en hasta tres buques por explosiones de minas marítimas tras intentar cruzar la ruta sur sin permiso.

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Teherán mantiene declarado el cierre del estrecho de Ormuz --arteria fundamental para el suministro mundial de petróleo desde el golfo Pérsico-- a raíz de la ofensiva militar lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, advirtiendo de que el tránsito solo es seguro a través de los corredores autorizados por sus Fuerzas Armadas.

Por el contrario, Washington rechaza que exista un bloqueo efectivo sobre el estrecho, asegurando que ejerce el control militar en el exterior del paso y que escolta a embarcaciones comerciales para garantizar el flujo de exportaciones energéticas desde Oriente Próximo.

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