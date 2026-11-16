Guatemala brinda un último adiós a Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura 1967

Guardar

Ciudad de Guatemala, 15 nov (EFE).- Guatemala le brindó este domingo el último adiós al premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974), después de cuatro días de homenajes desde el traslado de sus restos esta semana procedentes de Francia.

"Este retorno ofrece justicia con todos nuestros hermanos y hermanas que están fuera del territorio nacional y que llevan a Guatemala tatuadas en el corazón, se encuentren donde se encuentren", expuso el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, durante la ceremonia de inhumación.

PUBLICIDAD

Los restos de Asturias fueron depositados en un monumento dentro del centro cultural que lleva el nombre del escritor y donde se encuentra el teatro más grande del país centroamericano, a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.

El gobernante, en compañía de Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Nobel, se encargó de colocar los restos del escritor en el monumento junto a tierra del cementerio parisino y también de los 22 departamentos (provincias) que componen Guatemala.

Arévalo de León resaltó que el retorno de los restos de Asturias es "un acto de justicia con nuestra historia" y recordó de igual manera que el guatemalteco "está inscrito entre los grandes nombres de la literatura universal".

Las cenizas del escritor, alojadas en una urna verde en forma de grano de maíz, llegaron a Guatemala el jueves pasado en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise.

PUBLICIDAD

Asturias Amado aseguró este domingo que su padre, en vida, había afirmado durante una entrevista que añoraba volver a su tierra natal. "Estar con mi gente, oír hablar al pueblo, ver los volcanes, dejar de ser un desterrado, sentir otra vez mi tierra bajo los pies", habría dicho el literato, de acuerdo a su hijo.

Asturias, ganador del premio Nobel en 1967, fue el autor de obras insignes como 'El señor Presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949), que abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas.

El escritor sufrió la pérdida de la ciudadanía tras el golpe de Estado de 1954 encabezado por Carlos Castillo Armas (1954-1957), lo que le obligó a vivir exiliado durante 12 años hasta la restitución de su nacionalidad en 1966.

Murió en Madrid en 1974, y debido a los regímenes autoritarios de entonces en España y Guatemala, la familia decidió trasladar sus restos a Francia, donde había sido embajador.

La inhumación de este domingo puso fin a cuatro días de honras fúnebres que incluyeron una ceremonia maya y la apertura a la población del Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) para despedir al escritor. EFE

(foto) (video)