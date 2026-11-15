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Aymeric Laporte: "Somos los número uno y de cara al futuro hay que hacerlo mejor"

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El defensa de la selección española Aymeric Laporte reconoció el "descontento" de la derrota (2-3) ante Inglaterra este domingo en la última jornada de la Liga de Naciones para ceder el liderato en el Metropolitano, y apeló a "hacerlo mejor" de cara al futuro.

"La gente que opine lo que quiera. Hemos conseguido algo muy importante, un récord histórico. Nosotros siempre somos autocríticos, siempre queremos ganar. Nos vamos descontentos a casa. Somos España, somos los número uno y nos vamos fastidiados", dijo en zona mixta después del partido en el estadio madrileño.

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El jugador vasco fue preguntado por un mejor físico de los ingleses, que mandaron durante muchos minutos y se pusieron 0-3. "No sé si a nivel físico, pero sí se ha visto otra intensidad por parte de ellos sobre todo en la primera parte, también decisiones nos han un poco perjudicado en el juego", apuntó.

"Pero hay que pensar en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos hecho mal, y de cara al futuro hacerlo mejor", afirmó, lamentando la ocasión que le sacó el portero inglés al final. "La que tengo la he visto dentro, estábamos casi celebrándolo", confesó.

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"Sabemos que Lamine es muy desequilibrante. Cuando toca el uno contra uno, es experto en eso, lo ha demostrado en el segundo tiempo, para superar al rival, poner centros y encontrar al hombre libre", añadió, después de un tramo final donde el extremo del FC Barcelona asumió el asedio español que no culminó con al menos el punto que necesitaba España para ser primera del Grupo 3.

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