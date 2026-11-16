El Sindicato de Inquilinas reúne a 8.000 personas en Vistalegre en su acto por la vivienda para iniciar "un nuevo ciclo"

16/11/2026 El Sindicato de Inquilinas de Madrid reúne a 8.000 personas en el Palacio de Vistalegre, con motivo de su acto por la vivienda para reivindicar un "nuevo ciclo político basado en el sindicalismo de base", a 15 de noviembre de 2026, en Madrid (España). SOCIEDAD SINDICATO DE INQUILINAS DE MADRID

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El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha reunido este domingo a 8.000 personas en el Palacio de Vistalegre, con motivo de su acto por la vivienda para reivindicar un "nuevo ciclo político basado en el sindicalismo de base, la organización popular y la lucha contra el rentismo y la extrema derecha".

Así lo ha trasladado el Sindicato en un comunicado, celebrando lo que supone "una nueva demostración de fuerza del sindicalismo de base en vivienda" y "la apertura de un nuevo ciclo de luchas" en España. "Hemos descubierto que lo que parecía imposible, cuando nos organizamos y luchamos juntas, se hace realidad", han afirmado sus portavoces.

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Un encuentro que, tal y como explican, "también ha servido para reforzar la caja de resistencia de la huelga general y reivindicar la solidaridad sindical frente a la represión policial". Durante su intervención, el Sindicato de Inquilinas ha defendido que "el éxito de las últimas movilizaciones debe traducirse en la construcción de una fuerza social organizada y permanente, capaz de transformar las condiciones de vida de la mayoría trabajadora".

"Las grandes movilizaciones, para tener impacto, tienen que convertirse en organización permanente. La indignación, en fuerza colectiva. Y la protesta, en capacidad real para conquistar derechos", han señalado, remarcando "la necesidad de construir poder popular desde los barrios, los centros de trabajo y las organizaciones de base". "Estamos abriendo un nuevo ciclo político que no depende solamente de lo que pase en las elecciones o en los gobiernos", han proclamado.

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Durante el acto, han denunciado "la concentración creciente de la riqueza en manos de una minoría rentista" y han rechazado "los discursos que pretenden enfrentar a la clase trabajadora señalando a las personas migrantes, las pensionistas o los colectivos feministas y LGTBI". "Los verdaderos invasores son los inversores", han afirmado, indicando que "el conflicto fundamental enfrenta a quienes viven del trabajo ajeno con quienes necesitan trabajar para vivir".

En este sentido, han llamado a "construir un gran bloque histórico popular que reúna al sindicalismo de vivienda y laboral, los feminismos, el ecologismo y los movimientos antirracistas en una lucha compartida por el reparto de la riqueza y el poder".

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"AL FASCISMO SE LE PARA CON SINDICALISMO"

Asimismo, han insistido en que "la respuesta al avance reaccionario no puede limitarse a las urnas, sino que exige construir organizaciones populares fuertes, capaces de defender los derechos sociales con independencia de quién ocupe las instituciones: "¡Desde el Sindicato de Inquilinas no nos vamos a quedar mirando! ¡No les vamos a dejar que arranquen la motosierra! Al fascismo se le para con sindicalismo".

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Según han detallado desde el Sindicato, los asistentes han levantado simultáneamente sus papeles para "simbolizar el poder de la organización popular". Con todo, han llamado a "convertir la energía acumulada durante las últimas semanas en una fuerza duradera, capaz de disputar el poder a los grandes rentistas y conquistar el derecho a la vivienda".

"Se acabó el tiempo de los políticos y empieza la política de verdad, la política de la gente. Para frenar a la extrema derecha, más sindicalismo de bases. Para repartir la riqueza colectiva generada, más conflicto y lucha de clases. Para vivir y no sobrevivir, ¡más poder sindical!", han sentenciado.

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ACTUACIONES DE ARTISTAS COMO AMARAL, ROZALÉN Y ZAHARA

Artistas como Amaral, Rozalén, Zahara o Rodrigo Cuevas se han dado cita en el evento, al que también han acudido Inés Hernand, Facu Díaz, Miguel Maldonado, Lia Kali, Samantha Hudson o La M.O.D.A.

Bajo el lema 'Poder Sindical: El futuro es con vivienda', el encuentro político, sindical y cultural busca "dar continuidad a las movilizaciones por el derecho a la vivienda" tras la huelga general y reivindicar "la organización sindical como herramienta para transformar las condiciones de vida de la mayoría social".

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En concreto, el acto, que ha arrancado a las 18.30 horas y con todas las entradas vendidas, ha contado con las actuaciones musicales de Amaral, Biznaga, Delaossa, Ill Pekeño & Ergo Pro, La M.O.D.A., La Plazuela, Lia Kali, Parquesvr, Rozalén, Rodrigo Cuevas, Metrika, Restinga, Toldos Verdes, Zahara, Las Petunias y Tremenda Jauría.

También han participado voces del mundo de la cultura y la comunicación como Alpilpil, Facu Díaz, Inés Hernand, La Prados, Samantha Hudson, Marc Biarnés, Miguel Maldonado, Nerea Pérez de las Heras y Yunez Chaib, junto a militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

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