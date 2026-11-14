Ministro ecuatoriano dice que narcotraficante protegido por ELN busca atentar contra Noboa

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Bogotá, 13 nov (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, denunció este viernes que el criminal Celso Ovidio Zambrano Casanova, alias Loco Ovidio, está protegido en Colombia por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y desde allí supuestamente planea un atentado contra el presidente Daniel Noboa.

"Loco Ovidio se encuentra en un sector de Colombia, protegido por el ELN, que sabemos que quiere llevar a cabo un atentado contra el presidente Daniel Noboa", expresó Reimberg en una entrevista con la emisora colombiana La FM.

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Según el ministro, las autoridades de ambos países saben en qué sector puede estar "refugiado" el criminal ecuatoriano y acusó al Movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, de estar aliado con el ELN para este propósito.

"Nuestras fuerzas están trabajando en conjunto, estamos ad portas inclusive de tener una reunión binacional que va a ser muy importante para eso (...) Estamos trabajando para llegar a ubicar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a los delincuentes en territorio colombiano", añadió Reimberg.

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Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros que en los últimos meses tuvo varios cierres por las diferencias entre Noboa y el anterior presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la lucha contra el narcotráfico, que desembocó en una guerra arancelaria.

Sin embargo, la relación bilateral mejoró por la amistad de Noboa con el actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto. EFE