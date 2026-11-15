Zverev: "He disfrutado mucho del tenis"

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Turín (Italia), 15 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número uno del 'ranking' ATP, afirmó este domingo tras la victoria contra el debutante Rafael Jódar que se sintió "muy diferente y ligero", que disfrutó "mucho del tenis" y que hay "una nueva generación y oleada de jugadores que está llegando" a lo más alto de la clasificación.

"Creo que tenemos una nueva generación, una nueva oleada de jugadores que está llegando, y este ha sido el año en el que todos han pasado de estar entre los puestos 20 y 25 del mundo a meterse en el top 10", dijo el alemán en rueda de prensa, tras vencer por un doble 6-4 al español, que este año alcanzó la conocida como Copa de Maestros en su primer año como profesional, algo hasta ahora inédito.

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"Así que creo que el 'ranking' ha cambiado muchísimo", agregó, al recalcar que este domingo se sintió, en términos positivos, "muy diferente".

"Me he sentido bastante ligero. Ya sabes, en París me sentía pesado. Hoy me he sentido ligero y he tenido la sensación de tener el control de mi cuerpo. Sin duda, he disfrutado mucho del tenis hoy", recalcó tajante.

El alemán, que no dio opción al debutante madrileño, consiguió a principios de este mes el número uno en la clasificación, la posición más alta alcanzada en su carrera.

"Sin duda creo que he tenido la mejor temporada de todos. Creo que, por respeto, hay que tener en cuenta que Jannik ha estado lesionado desde Wimbledon. No hay ninguna duda al respecto. Y Carlos también ha estado lesionado durante un tiempo este año", aclaró.

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También definió, entre bromas, a Sinner como "un robot", después de que le recordaran que en su balance contra jugadores top diez, seis de las nueve derrotas habían sido contra el italiano.

"Creo que, en los Grand Slams, que son los torneos más importantes del mundo y que siempre intento ganar, he sido el mejor jugador del mundo, sin duda", defendió, al añadir que en los Masters 1.000 "no hay ninguna duda de que Jannik ha sido el mejor".

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"Pero creo que, teniendo todo en cuenta, se trata de haber tenido la mejor temporada y los mejores últimos doce meses, y considero que yo he tenido esos mejores doce meses", manifestó.