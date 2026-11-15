'Marga en el DF', de la dominicana Gabriela Ortega, premio al mejor corto en Huelva

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Huelva (España), 15 nov (EFE).- La cinta 'Marga en el DF', dirigida por la dominicana Gabriela Ortega, y la española 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo Nova, ganaron este domingo los premios a mejores cortometrajes -internacional y nacional- del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, según el veredicto del Jurado Joven del certamen.

Se trata de un jurado formado por estudiantes que, en el apartado internacional, eligieron 'Marga en el DF', "por la representación de lo que calla la sociedad y la dura elección de las mujeres”.

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Ortega sitúa la historia en 1995, poco después del asesinato de la cantante Selena Quintanilla. Marga, embarazada de veinte semanas, emprende un viaje sorpresa a Ciudad de México durante el que su vida da un giro inesperado.

En la categoría nacional, el jurado distinguió a ‘Montecarlo 67’ "por su buen despliegue técnico", por su humor y por "arle vida de una forma divertida a aquella gran anécdota de Chicho Ibáñez".

El corto de Rubén Guindo Nova recrea el encuentro de Chicho Ibáñez Serrador y Pilar Miró con un jovencísimo Steven Spielberg en el Festival de Montecarlo, una anécdota que pudo cambiar la historia del cine. EFE

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