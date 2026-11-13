Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su hija tras un embarazo que mantuvo en secreto

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió este viernes a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hija, una noticia inesperada para muchos ya que hasta ahora no había hecho público que estaba embarazada.

"¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!", escribió Lavigne, de 42 años, en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la letra de ‘Girlfriend’, su sencillo de 2007 que alcanzó número uno en la lista de Billboard.

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El mensaje venía acompañado con tres fotos en blanco y negro en las que se puede ver a Lavigne y a su pareja, de la que no se conoce su identidad, sosteniendo la mano de la pequeña. En otra imagen, ella abraza tiernamente contra su pecho a su hija recién nacida.

La tercera imagen muestra tres pares de zapatillas de cuadros sobre un monopatín: dos pares de adultos y un par para bebé.

La cantante de ‘Complicated’ había estado en silencio en sus redes sociales en 2026 hasta el anuncio de la llegada de su primer hijo.

A lo largo de su carrera, Lavigne ha mostrado el estrecho vínculo que mantiene con sus padres. En mayo de 2025, durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, invitó a su madre a subir al escenario y, posteriormente, compartió en Instagram un video y varias fotografías de ese emotivo encuentro. EFE

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