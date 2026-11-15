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Herido leve un alumno de 13 años este viernes tras ser apuñalado por otro de 12 a la salida del instuto

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Un alumno colombiano de 13 años resultó herido leve este viernes tras ser apuñalado con una navaja en la espalda por otro alumno de 12 cuando salían del IES Iturralde en el distrito de Latina.

En concreto, según han informado fuentes policiales a Europa Press la agresión se produjo en el exterior de la estación de Metro de Eugenia de Montijo, cuando la víctima, que iba con otros compañeros, fue apuñalado.

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Sanitarios de Samur-Protección Civil atendieron al menor, que presentaba una herida por arma blanca, en la calle Nuestra Señora de la Luz. Posteriormente, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre sin presentar gravedad, ha informado Emergencias Madrid a Europa Press. Por su parte, agentes de la Policía Nacional localizaron al presunto autor, que es español, gracias al aviso de un testigo. Tras identificar al menor, avisaron a su madre para que lo recogiera en comisaría por ser inimputable al tener menos de 14 años.

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