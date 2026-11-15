Exhiben frente al papa León XIV los rostros de fallecidos en represión a protestas en Perú

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Lima, 15 nov (EFE).- Los familiares de las víctimas de la represión en las protestas antigubernamentales en Perú entre finales de 2022 e inicios de 2023 exhibieron fotos con los rostros de los fallecidos frente al papa León XIV, a su paso en el 'papamóvil' por la ciudad de Cusco, en el penúltimo día de su visita apostólica a Perú.

La asociación de víctimas exhibió las fotografías ante el pontífice cuando pasaba frente a la Municipalidad de Cusco, ciudad a la que llegaron desde distintas ciudades del sur andino de Perú donde se produjeron las muertes como Huamanga, Andahuaylas y Juliaca.

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El sábado, los parientes de los fallecidos en estas ciudades reclamaron en una conferencia de prensa tener una audiencia con el papa León XIV para pedirle que pueda interceder en que puedan encontrar justicia.

La ola de protestas, iniciada a raíz del encarcelamiento del presidente Pedro Castillo (2021-2022) por su fallido autogolpe de Estado y la ascensión al sillón presidencial de su vicepresidenta Dina Boluarte (2022-2025), dejó al menos 50 fallecidos, presuntamente por disparos de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

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Hasta el momento la Fiscalía no ha formalizado acusación contra los responsables de esas muertes y el Fiscal de la Nación (fiscal general), Tomás Gálvez, disolvió el equipo especial de fiscales encargado de investigar estos episodios.

"Somos madres, padres, hermanos, hijos y familiares que seguimos esperando justicia por nuestros seres queridos. Detrás de cada nombre hay una vida arrebatada, una familia marcada por el dolor y una herida que aún permanece abierta", señaló la Asociación de Víctimas de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca.

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"Nuestros hermanos sobrevivientes también continúan enfrentando las consecuencias de aquella violencia. Hoy no solo buscamos ser escuchados, buscamos que nuestras vidas y las de nuestros seres queridos no sean olvidadas", agregó la asociación.

El colectivo de familiares de las víctimas anticipó que seguirán "luchando por justicia, reparación y garantías de no repetición, porque ninguna familia debería vivir con la ausencia de sus seres amados y con la impunidad como respuesta".

Tras su llegada a Lima el 11 de noviembre y su paso por Chiclayo, donde el papa fue obispo ocho años, este domingo, León XIV llegó a Cusco, donde tuvo un encuentro masivo con fieles en la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y realizó el rezo del ángelus desde la plaza mayor de la antigua capital del imperio incaico.

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La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo. EFE

(foto)