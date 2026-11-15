El Papa dice en Cuzco que las tradiciones populares son "un tesoro invaluable de buenas enseñanzas" para los jóvenes

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El Papa León XIV ha afirmado este domingo que "las tradiciones populares, con sus símbolos y sus dinámicas, impregnadas de valores de comunión y solidaridad cristiana, son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas, especialmente para las nuevas generaciones", durante su encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en la fortaleza inca de Saqsaywaman, en Cuzco.

El Pontífice se despidió por la mañana de la diócesis de Chiclayo y aterrizó en Cuzco alrededor de las 10.00 horas (hora local). Desde allí se desplazó en automóvil al parque arqueológico, uno de los conjuntos arquitectónicos incas más emblemáticos a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Al comenzar su discurso, recordó al arzobispo de Cuzco, monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, fallecido el pasado 30 de octubre, "que tanto trabajó por este viaje y a quien deseaba encontrar al llegar", ha expresado.

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León XIV ha subrayado que una fiesta religiosa, una peregrinación o una procesión "no son solo una manifestación cultural: detrás de cada imagen, cada canto, cada promesa y cada signo hay una comunidad de corazones que buscan a Dios y una voz amiga que desde el cielo responde y se acerca". Ha pedido vivir estas prácticas como "oportunidades de encuentro y de anuncio del Señor" y ha recordado que la fe "no separa, sino que une a Dios y a los demás", algo "importante, especialmente en una época como la nuestra, marcada por divisiones, heridas, desconfianza".

"Una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan de manera diferente" y "una fiesta patronal puede convertirse en una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y empezar de nuevo", ha expresado el Pontífice. Por ello, ha invitado a hacer de estas fiestas "una escuela de fraternidad y caridad" que contribuya a difundir "una cultura de convivencia, atención mutua y paz".

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El Papa ha pedido que "los jóvenes participen en las actividades y que su aporte sea acogido y valorado, a través de la escucha, la cooperación y también la actualización, cuando sea necesario". Ha señalado que el futuro de las costumbres "no radica únicamente en conservar lo que se ha recibido, sino también en transmitirlo de manera viva", al tiempo que ha animado a dar a conocer a los jóvenes la historia de la salvación y la vida de los santos para transmitir "una experiencia viva de la vida cristiana".

Ha recordado además que la devoción popular en Perú "es también profundamente mariana", como muestra el mosaico con las advocaciones de la Virgen que bendijo el año pasado en los Jardines Vaticanos, y ha citado el himno Hanacpachap, del misionero Pérez Bocanegra. Ha concluido encomendando a la Virgen María, "Reina de Belén, Madre y Protectora de Cusco", "un camino de renovación de la devoción popular".

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El Papa vive este domingo uno de los días más exigentes de su viaje apostólico por Latinoamérica, con visitas a 4 ciudades, tres vuelos y diferentes condiciones climáticas debido a cambios de altitud.

Tras el encuentro en Saqsaywaman, previsto a las 10.30 horas (hora local), el Pontífice tiene previsto rezar el Ángelus a las 11.45 horas desde la explanada frente a la Basílica Catedral del Cusco. A las 13.05 horas volará a Pucallpa, en Ucayali, donde aterrizará a las 14.30 horas en el aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo.

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A las 15.00 horas mantendrá un diálogo con misioneros y representantes de las comunidades nativas amazónicas en el Malecón Puerto Callao y a las 16.45 horas presidirá una misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. A las 19.05 horas volará de regreso a Lima, donde aterrizará a las 20.20 horas en la Base Aeronaval del Callao.

El lunes, el Pontífice pondrá fin a su viaje apostólico con actos en Callao y Lima entre los que se incluyen una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados a las 08.30 horas (hora local). A las 10.30 horas, tendrá lugar una misa en la Base Aérea Las Palmas.

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La ceremonia de despedida tendrá lugar a las 13.15 horas, justo antes de subir al vuelo que le llevará de vuelta a Roma. Su despegue está previsto a las 13.45 horas del lunes desde la Base Aérea del Callao y aterrizará en el aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes alrededor de las 10.25 horas.