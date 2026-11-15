Trump dice que apelará orden que retrasa la renovación de un campo de golf en Washington

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Washington, 15 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo el "carácter político" de la orden judicial que frena temporalmente el cierre de un parque público en Washington donde busca renovar un campo de golf y advirtió que su Gobierno apelará la "perjudicial" decisión.

En una publicación en su red Truth Social, Trump cargó contra la jueza federal Ana Reyes, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, a quien acusó de retrasar otras dos semanas la reconstrucción de "uno de los peores y más peligrosos campos de golf de todo EE.UU."

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Según el mandatario, el Departamento del Interior - que maneja los parques nacionales en el país- "tiene pleno derecho a actuar en este sentido y recurrirá de inmediato, por la vía de urgencia, esta decisión sumamente destructiva y con carácter político de la jueza".

Tras una audiencia este sábado, la magistrada Reyes ordenó que el parque ubicado en las orillas del río Potomac "debe permanecer abierto y accesible al público".

"El Gobierno propone cerrar un parque histórico disfrutado a diario por los washingtonianos de todo tipo, indefinidamente. El cierre perjudicaría irreparablemente a los demandantes, que lo usan regularmente para actividades recreativas", afirmó, en una decisión emitida antes de la clausura programada para este domingo.

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La demanda, presentada por la organización D.C. Preservation League y dos golfistas, alega que la Administración republicana no ha evaluado adecuadamente las consecuencias ambientales y patrimoniales del proyecto.

El proyecto, anunciado en 2025, se incluye en las polémicas obras con las que Trump busca dejar su huella en Washington, ante el rechazo de opositores y expertos en conservación, entre ellas la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile y la rehabilitación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

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Específicamente, el mandatario busca transformar el campo de golf East Potomac Golf Links, situado en una isla artificial al sur de la emblemática Explanada Nacional, en un recinto capaz de albergar torneos profesionales.

Trump publicó este sábado unos diez mensajes en Truth Social con fotos de lo que llama "la isla de basura" mostrando la supuesta negligencia en la administración del parque y críticas contra la magistrada federal.

El litigio por las obras en el East Potomac comenzó a inicios de este año y la jueza paralizó las obras hasta el 26 de octubre, prohibiendo al Gobierno realizar "ninguna modificación irreparable", tras lo que dictó una medida cautelar contra nuevas talas mientras continúa el proceso judicial. EFE

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