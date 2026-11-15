15/11/2026 Huelva.-'Marga en el DF' y 'Montecarlo 67', Colón de Oro a los mejores cortometrajes del Festival de Cine de Huelva. El Jurado Joven de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, formado por estudiantes de la Escuela de Arte León Ortega, el IES Pablo Neruda y la Universidad de Huelva, ha otorgado el Colón de Oro al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano de la Sección Oficial a 'Marga en el DF', coproducción de México, República Dominicana y Estados Unidos dirigida por Gabriela Ortega. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE CINE DE HUELVA

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El Jurado Joven de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, formado por estudiantes de la Escuela de Arte León Ortega, el IES Pablo Neruda y la Universidad de Huelva, ha otorgado el Colón de Oro al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano de la Sección Oficial a 'Marga en el DF', coproducción de México, República Dominicana y Estados Unidos dirigida por Gabriela Ortega.

Según ha informado el Festival de Cine de Huelva en una nota, en la competición nacional, el Colón de Oro al Mejor Cortometraje Nacional ha recaído en 'Montecarlo 67', del director Rubén Guindo Nova. El Jurado Joven ha explicado en su veredicto los motivos de la elección.

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En el caso de 'Marga en el DF' ha explicado que ha sido "por la representación de lo que calla la sociedad y la dura elección de las mujeres". La cineasta dominicana Gabriela Ortega sitúa la historia en 1995, poco después del asesinato de la cantante Selena Quintanilla. Marga, embarazada de 20 semanas, emprende un viaje sorpresa a Ciudad de México durante el que su vida da un giro inesperado.

Asimismo, en la categoría nacional, el jurado ha distinguido a 'Montecarlo 67' "por su buen despliegue técnico, humor y darle vida de una forma divertida a aquella gran anécdota de Chicho Ibáñez". El corto de Rubén Guindo Nova recrea el encuentro de Chicho Ibáñez Serrador y Pilar Miró con un jovencísimo Steven Spielberg en el Festival de Montecarlo, una anécdota que pudo cambiar la historia del cine.

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Por su parte, el premio al Mejor Cortometraje de Talento Andaluz ha recaído en '¿Qué comen los dragones?', del director cordobés Álvaro León, "por contar historias que antes se debían callar". La cinta sigue a Bernabé, un niño que, guiado por una leyenda familiar, se interna en las montañas para encontrar a un dragón al que amenazan el hambre y el olvido.

Se trata de un premio que otorga un espacio necesario a los cortometrajes, en una firme apuesta del Festival de Huelva por fomentar el talento andaluz y los trabajos audiovisuales de la industria hecha en Andalucía.