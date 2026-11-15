Mil tambores llevan al Guinness una antigua fiesta de la cosecha en la India

Guardar

Nueva Delhi, 15 nov (EFE).- Medio siglo después de que el pueblo garo reuniera apenas veinte tambores para celebrar conjuntamente su fiesta de la cosecha, esta comunidad indígena del noreste de la India logró este fin de semana un récord Guinness con mil percusionistas y unos 3.000 bailarines.

La actuación recibió el reconocimiento de Guinness World Records como la mayor danza Wangala durante la clausura de cuatro días de celebraciones, con las que el festival organizado conmemoró su cincuentenario.

PUBLICIDAD

El Wangala marca tradicionalmente el final de la recolección del arroz, cuando las familias garo ofrecían los primeros alimentos de la cosecha a Misi Saljong, una divinidad asociada al sol y la fertilidad.

"Ofrecemos el primer arroz cocinado y otros alimentos al Todopoderoso y expresamos nuestra gratitud por la buena cosecha", relató a medios el tamborilero Daniel R. Marak.

La expansión del cristianismo entre los garos transformó esta celebración, los antiguos ritos religiosos se mantienen en algunas aldeas que conservan las creencias indígenas, mientras el festival reúne también a participantes que ya no practican esas ceremonias y encuentran en la música y la danza una expresión compartida de su cultura.

PUBLICIDAD

Los garos, también conocidos como a'chik, mantienen además un sistema de parentesco matrilineal en el que los hijos pertenecen al clan de sus madres y las propiedades ancestrales pasan habitualmente de madres a hijas, aunque los hombres conservan importantes funciones en la administración de las tierras y los asuntos comunitarios.

El encuentro creció hasta ser conocido como el Festival de los Cien Tambores, una denominación que conserva pese a haber multiplicado este año por diez el número de percusionistas.

El festival reúne a comunidades garo de diferentes territorios del noreste de la India y busca que las nuevas generaciones conozcan los cantos, las danzas y las ceremonias vinculadas a sus orígenes agrícolas.

"Queremos que nuestros jóvenes y las generaciones venideras practiquen y aprendan nuestras tradiciones y nuestra cultura, para que no las olviden", explicó antes del encuentro Ronald Rikman Ch. Sangma, presidente del comité organizador. EFE