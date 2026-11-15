Papa León XIV expresa su gratitud al arzobispo de Cusco fallecido días antes de su llegada

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Lima, 15 nov (EFE).- El papa León XIV expresó este domingo su gratitud a Dios por la vida y el ministerio del arzobispo de Cusco Richard Alarcón Urrutia, fallecido el pasado 30 de octubre, quien trabajó por hacer posible su visita a esta ciudad surandina, en el penúltimo día de su viaje apostólico a Perú y Latinoamérica.

En la fortaleza inca de Sacsayhuamán, el pontífice le dedicó una palabras a la memoria de monseñor Alarcón, antes de empezar el Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular.

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"Quisiera expresar a Dios mi gratitud por la vida y ministerio de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, que tanto trabajó por este viaje y a quien deseaba encontrar al llegar aquí", expresó el papa sobre el religioso fallecido por una grave enfermedad a sólo doce días de la llegada del pontífice al país.

"Unido a todos mis hermanos obispos, aseguro mis oraciones por su eterno descanso, pidiendo a nuestro señor Jesucristo que le conceda el reino de los justos y, a todos los que sufren su ausencia, el consuelo que brote de la fe en el Resucitado", manifestó León XIV.

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El cuerpo de Alarcón Urrutia fue velado en la Catedral de Cusco, a donde cientos de fieles acudieron para despedirse del arzobispo, que tenía 74 años y atravesaba una grave enfermedad.

En la última visita de la comisión de avanzada del Vaticano en Cusco, que preparaba el viaje del papa a Perú del 11 al 16 de noviembre, el arzobispo no participó en el comité como acostumbraba, según informaron medios locales.

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El Vaticano, hace un mes y medio, nombró como arzobispo coadjutor del Cusco al sacerdote agustino Lizardo Estrada, quien asumió inmediatamente como nuevo arzobispo.

Tras su llegada a Lima el 11 de noviembre y su paso por Chiclayo, donde el papa fue obispo ocho años, este domingo, León XIV llegó a Cusco, donde tuvo un encuentro masivo con fieles en la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y realizará el rezo del ángelus desde la plaza mayor de la antigua capital del imperio incaico. EFE

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