La derecha francesa intenta cerrar filas ante el avance de Le Pen y Mélenchon

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París, 15 nov (EFE).- El ex primer ministro francés Édouard Philippe aceptó este domingo participar en una reunión con los principales candidatos de la derecha y el centro para tratar de cerrar filas y evitar la debacle electoral que les auguran los sondeos en las presidenciales de 2027 frente a la ultraderechista Marine Le Pen y el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

A la reunión, propuesta por el presidente del Senado, Gérard Larcher, asistirán también Gabriel Attal (antiguo primer ministro de Macron y dirigente del partido centrista Renacimiento), Bruno Retailleau (presidente de Los Republicanos) y David Lisnard (Nouvelle Énergie y alcalde de Cannes), con el objetivo de acordar un método para designar un candidato único a comienzos del próximo año.

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Philippe, sin embargo, ha vuelto a dejar claro que no participará en unas primarias.

"Si es para hablar de cómo reunir a la derecha y al centro, estaré encantado de participar, pero si es para volver a hablar de unas primarias, no veo el interés. No participaré. Punto", declaró al diario Le Parisien el ex jefe del Gobierno, que actualmente dirige el partido centrista Horizons.

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La iniciativa responde a la fragmentación de las candidaturas de la derecha y el centro, cuyos principales aspirantes no lograrían pasar a la segunda vuelta según los últimos sondeos, que sitúan en cabeza a la ultraderechista Marine Le Pen y al líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Una encuesta del instituto Elabe publicada este sábado por la cadena BFMTV y el diario 'La Tribune Dimanche' atribuye a Le Pen entre el 31 % y el 33 % de los votos en la primera vuelta y a Mélenchon entre el 17 % y el 18,5 %, mientras que Philippe obtiene entre el 9,5 % y el 15 %, dependiendo de los candidatos que concurran.

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El sondeo también refleja la dispersión del voto con la entrada en la carrera del campeón olímpico de judo Teddy Riner, que obtiene un 4,5 % en uno de los escenarios estudiados, por delante de Attal y Retailleau. EFE