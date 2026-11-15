McIlroy supera a Chacarra y conquista su octava Orden de Mérito

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El golfista norirlandés Rory McIlroy se ha coronado en la Race to Dubai, conquistado por octava vez en su carrera la Orden de Mérito, después de quedar segundo en Dubái en el último torneo del calendario del DP World Tour, el circuito europeo de golf, un resultado que le ha permitido imponerse al español Eugenio Chacarra.

Chacarra, que llegaba líder de la Race to Dubai a la última cita del curso y que soñaba con lograr su primera corona, vio cómo el ganador de seis 'majors' le arrebataba el liderato en los últimos hoyos del DP World Tour Championship de Dubái.

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El madrileño, de 26 años, mantenía una escasa ventaja de 533,93 puntos sobre el vigente campeón del Masters de Augusta, al llegar a la última prueba de la temporada en el Jumeirah Golf Estates. Sin embargo, McIlroy logró remontar esa desventaja tras una cuarta ronda impecable de 67 golpes que le permitió terminar con 10 bajo par, en segunda posición y solo por detrás del inglés Tyrrell Hatton, que se alzó con la victoria por cinco golpes este domingo.

De esta manera, termina el curso con 125 puntos de renta sobre el español y conquista su quinta corona consecutiva y su octavo título de la Orden de Mérito (2012, 2014, 2015, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026), con el que iguala el récord del escocés Colin Montgomerie.

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Chacarra necesitaba ganar el torneo para mantener a raya a McIlroy. Sin embargo, una última ronda de 69, en la que logró seis 'birdies' pero también tres 'bogeys', le dejó a las puertas del podio, con ocho bajo par y empatado en tercera posición, mientras que los resultados de los otros grupos finales también favorecieron a McIlroy.

El inglés Hatton se aseguró su primer título del DP World Tour Championship con 15 bajo par, distanciándose tras su ronda final de 66 golpes, lo que le valió el tercer puesto en la clasificación general de la Race to Dubai.

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