Verónica Romero muestra su apoyo incondicional a Rosa López y recuerda su historia de amor con Àlex Casademunt

Verónica Romero ha vuelto a recordar algunos de los momentos más significativos de su paso por 'Operación Triunfo' y la relación que mantiene con varios de sus compañeros de aquella primera edición. La cantante, que continúa vinculada a la música desde una trayectoria independiente, se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Rosa López, mostrando públicamente su apoyo a la granadina y defendiendo que cada artista tiene una historia y unos sentimientos propios que deben respetarse. Además, ha hablado de las dificultades que ha encontrado durante estos años para sacar adelante su carrera y de la importancia de sentirse respaldada por quienes forman parte de su entorno.
Preguntada por las palabras de su compañera, Verónica ha evitado entrar a valorar quién tiene razón y ha defendido su derecho a expresar cómo se siente. "Yo digo que la apoyo siempre y que cada historia... cada persona tiene una historia. No se puede decir ni qué está bien ni qué está mal. Yo en este caso la apoyo, porque ella sabe los sentimientos y la relación que tiene con ellos", ha asegurado. Sobre su propio vínculo con sus compañeros, ha explicado que mantiene una relación normal con ellos, aunque considera que cada experiencia es diferente.
PUBLICIDAD
La artista también ha abordado la cuestión económica y el reconocimiento profesional, dejando entrever que no siempre ha sentido ese respaldo en su trayectoria. "Yo por el tema de pagar no voy a decirlo porque no creo que ni que pueda, pero bueno, vamos a dejarlo ahí", ha comentado. En este sentido, ha defendido la importancia de valorar el trabajo y el caché de cada artista, aunque también ha reconocido que las condiciones pueden negociarse. Desde su experiencia como cantante independiente desde los primeros años de su carrera, ha explicado que siempre ha tenido que luchar por hacerse un hueco y que le parece bonito que quienes forman parte de tu entorno te apoyen. No obstante, entiende que en un programa de televisión hay muchos artistas y que no siempre es posible contar con todos.
Durante el encuentro también ha sido preguntada por Edurne y la situación personal que atraviesa. Verónica ha tenido palabras de cariño para ella, a quien ha definido como "una chica maravillosa" y "una niña educadísima". Desde su propia experiencia sentimental, ha reconocido lo complicado que resulta atravesar una ruptura y continuar trabajando de cara al público: "Si pasar los duelos en soledad es chungo, imagínate tener que poner buena cara delante de una cámara". La cantante ha explicado que sabe lo que es tener "un corazón roto" y ha deseado que ambos encuentren el equilibrio, pensando también en el bienestar de su hija.
PUBLICIDAD
También ha dedicado unas palabras a Chenoa, de quien ha destacado el buen momento profesional que atraviesa. "La veo súper bien", ha comentado, mostrándose contenta de verla feliz con su trabajo y recordando que todos comenzaron compartiendo una misma experiencia en el concurso que les dio la popularidad.
Por último, ha echado la vista atrás para recordar a Àlex Casademunt, con quien vivió una historia sentimental durante aquella etapa. Sin esconder el cariño que todavía guarda por él, ha reconocido que fue su primer gran amor y que le robó el corazón. "Para mí Àlex fue el amor. Fue el primer chico que me hizo volverme chirivitas", ha confesado, recordando con una sonrisa aquellos momentos de la gira de 'Operación Triunfo' en los que coincidían.
PUBLICIDAD