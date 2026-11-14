Un ánfora de aceite de Andalucía revela las conexiones entre Hispania y la Escocia romana

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Susana Blaya

Edimburgo (R. Unido), 14 nov (EFE).- Un ánfora romana que transportó aceite de oliva desde la actual Andalucía hasta Escocia hace casi 2.000 años se exhibe desde este sábado por primera vez en el Museo Nacional de Escocia, tras su estudio y restauración con especialistas de Barcelona.

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Fechada entre los años 142 y 165 después de Cristo, la vasija fue fabricada en La Catria, un importante centro alfarero de la antigua provincia romana de la Bética, situado en donde hoy se encuentra Lora del Río, en Sevilla, a orillas del Guadalquivir.

“Pudimos determinar exactamente de dónde procedía gracias a los sellos de las asas”, explicó a EFE Fraser Hunter, conservador principal de arqueología prehistórica y romana de los Museos Nacionales de Escocia (NMS), durante una visita a la exposición en Edimburgo.

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El recipiente, con capacidad para unos 70 litros de aceite, habría viajado por el Guadalquivir hasta el Atlántico, bordeado la costa occidental europea y cruzado el canal de la Mancha antes de alcanzar el estuario de Forth, en el este de Escocia.

Según Hunter, los barcos transportaban grandes cantidades de estos recipientes para abastecer a las comunidades romanas asentadas en la frontera norte del Imperio.

El aceite se utilizaba para cocinar, iluminar y también en las termas, donde se aplicaba sobre la piel y después se retiraba mediante raspado.

El ánfora fue descubierta durante unas excavaciones realizadas entre 1996 y 2000 junto al fuerte romano de Inveresk, cerca de Edimburgo, antes de la construcción de unas viviendas.

A diferencia de otros recipientes, que solían romperse después de vaciarlos, esta vasija, reconstruida a partir de numerosos fragmentos y con partes que todavía faltan, conserva una abertura rectangular que revela que fue reutilizada, aunque se desconoce con qué finalidad.

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Su reconstrucción comenzó cuando Hunter encontró una antigua fotografía de los fragmentos excavados y decidió llevar dos cajas de piezas al departamento de conservación.

Durante meses, los especialistas fueron encajándolas y añadiendo soportes donde faltaban partes del recipiente.

Ver cómo aquel conjunto de fragmentos se convertía en un ánfora casi completa fue “como una especie de magia”, recordó el arqueólogo.

El sello “SANRP”, con las letras “AN” unidas, estaba tan desgastado que Hunter no lograba descifrarlo, pero Cèsar Carreras Monfort, profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), lo identificó como una abreviatura de “Sextus Annius Rufus de Portus”, lo que permitió localizar el taller de La Catria.

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El interior del ánfora guardaba otra sorpresa: unas marcas invertidas revelaron que los alfareros habían utilizado el asa de un recipiente anterior como herramienta para trabajar la arcilla.

La vasija forma parte de “Roman Scotland: Life on the Edge of Empire” (Escocia romana: la vida en los confines del Imperio), una exposición en el Museo Nacional de Escocia, en la capital escocesa, abierta hasta el 18 de abril de 2027 que explora la ocupación romana y su impacto sobre la población local.

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Entre las piezas expuestas destacan dos altares dedicados a Mitra y al dios Sol, hallados en Inveresk, y un antiguo manuscrito sobre la conquista romana de Escocia, prestado desde Roma.

“Los productos de España fueron realmente importantes para mantener abastecido al ejército romano”, destacó Hunter, quien explicó que desde Hispania llegaban grandes cantidades de aceite, vino y salsa de pescado (probablemente el muy apreciado 'garum' o salsa de vísceras de pescado) a las fronteras de Britania y Germania. EFE

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(vídeo) (foto)