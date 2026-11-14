Bomberos y rescatistas de Gaza, sin recambios ni combustible para seguir salvando vidas

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Gaza, 14 nov (EFE).- Los ataques directos de Israel contra vehículos de la Defensa Civil durante los tres años de ofensiva contra Gaza, junto a las restricciones a la entrada de combustible y piezas de repuesto, han reducido drásticamente la capacidad de los bomberos y rescatistas palestinos para atender emergencias y salvar vidas.

A día de hoy, la mayor parte de los vehículos de rescate y camiones de bomberos de la Defensa Civil gazatí han dejado de prestar servicio tanto en la gobernación de la ciudad de Gaza -tras la avería de los disponibles en los barrios de Rimal y Tufah-, como en los campamentos centrales de Al Bureij y Nuseirat, según informó en un comunicado esta organización el pasado 9 de noviembre.

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"Entre esas averías hay una grave escasez de piezas de mantenimiento que no están disponibles en el mercado local: aceites, baterías, piezas de motor, neumáticos, cristales, sirenas, rotativos", detalla en una entrevista a EFE Adham al Sutari, director de la Defensa Civil de la Gobernación de Gaza, que abarca la capital norteña con cientos de miles de personas desplazadas.

Según Sutari, las piezas que sí pueden encontrar en el mercado local tienen precios desorbitados, por lo que los vehículos se quedan sin arreglar. Junto a él, aparece una ambulancia a la que le falta la bomba de gasóleo, la batería y que tiene los cristales rotos.

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Tampoco llegan neumáticos nuevos -"son muy caros, y si los hay, son fabricados en 2020 o 2021", dice Sutari- mientras que los faros delanteros se sustituyen por luces alternativas sin potencia suficiente y las ventanas rotas se cubren por nailon.

Esta escasez afecta también a las ONG aún presentes en Gaza, pese al veto israelí contra una treintena de ellas, así como al personal sanitario del enclave, después de que varias empresas de transporte acreditadas por el Ministerio de Sanidad anunciaran el 8 de noviembre la "suspensión total" de sus servicios.

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"Las empresas atribuyen esta decisión forzosa a la creciente crisis financiera y al impago de sus cuotas, además de la gran cantidad de autobuses fuera de servicio debido a averías frecuentes y a la grave escasez de repuestos, aceite y neumáticos", detalló Sanidad en un comunicado.

Uno de los ataques que dieron la vuelta al mundo fue el perpetrado por solados israelíes el 23 de marzo de 2025, en el que abrieron fuego contra un convoy de 5 ambulancias, un camión de bomberos y un coche de la ONU matando a 8 paramédicos, 6 rescatistas y un humanitario, además de intentar luego enterrar sus vehículos prensados.

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Un portavoz castrense alegó entonces, y luego tuvo que rectificar al ser falso, que los vehículos avanzaban "de forma sospechosa" con los faros delanteros apagados, sin identificativos y con las luces intermitentes de emergencia.

Pero un vídeo hallado ese abril en el teléfono de uno de los paramédicos asesinados, Refat Radwan, y difundido por el New York Times demostró que las ambulancias y el camión de bomberos estaban claramente identificados, circulaban con todas las luces y los rescatistas llevaban uniformes reflectantes cuando comenzaron los disparos.

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"Los faros delanteros son muy débiles para una ambulancia. Y el parabrisas está dañado y no deja ver bien. Y esto es lo que identifica que es una ambulancia para que no la ataquen", detalla a EFE otro técnico de la Defensa Civil, que prefiere mantener el anonimato.

Desde el inicio de la ofensiva en Gaza, Israel ha matado a 56 miembros de la organización de paramédicos la Media Luna Roja Palestina, según datos proporcionados a EFE por la organización.

Antes de la guerra, Gaza tenía cinco parques de bomberos, cada uno con su camión, además de otros dos camiones de reserva. Hoy solo quedan dos, entre ellos un modelo muy antiguo en el barrio de Rimal para el que ya no existen piezas de recambio.

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"La ocupación israelí los atacó todos", dice el rescatista sobre unos camiones que, además, requieren neumáticos mucho más grandes y 22 litros de aceite de motor, ahora inasequible. EFE

(foto)(vídeo)