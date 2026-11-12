Supermercados Dia anuncia su salida total de Argentina tras vender su filial en el país por 48,6 millones

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La cadena de supermercados Dia, siglas de Distribuidora Internacional de Alimentación, ha anunciado este jueves la venta del 100% de Dia Argentina a Dorinka, sociedad local controlada por el Grupo de Narváez y operadora de las tiendas ChangoMás.

Según ha recordado Dia en la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio ya fue comunicado a través de una información privilegiada el pasado 5 de noviembre. En la misma, el importe quedó fijado en unos 53,8 millones de dólares (48,6 millones de euros).

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Dia ha realizado la transacción a través de su filial íntegramente participada de manera indirecta, Pe-Tra Servicios a la Distribución. La cantidad acordada ha sido abonada este mismo jueves, lo que significa que Dia ha abandonado totalmente el mercado argentino.

Con el cierre de esta operación, Dia centrará ahora sus esfuerzos en el Plan Estratégico 2025-2029 'Creciendo cada día', que está dirigido a España en vista de que la empresa considera al país su mercado geográfico más rentable y con mayor potencial de crecimiento.

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