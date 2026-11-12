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Última hora. Muere la artista Helena Bianco a causa de un cáncer neuroendocrino muy agresivo

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El mundo de la canción española se viste de luto, ya que apenas una semana después de salir el complicado trance de salud que estaba atravesando Helena Bianco, la artista ha muerto a los 78 años víctima de un cáncer neuroendocrino. Ha sido su hermano Alberto Vázquez, que no se ha separado de su lado durante su lucha contra la enfermedad, el que ha anunciado su fallecimiento a primera hora de este jueves 12 de noviembre a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Vuela alto vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti" ha expresado junto a un fotomontaje abrazando a su hermana bajo un cielo azul en el que se ve una paloma y también centros de flores blancas con velas, con uno de los temas más populares de la vallisoletana, 'Mañana'.

Un desgarrador adiós en el que Alberto también ha pedido a sus seguidores que no envíen flores a su tanatorio, sino que hagan una donación a nombre de Helena Bianco como la artista hubiese querido.

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Fue el pasado 4 de noviembre cuando la propia Helena Bianco desveló a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram que padecía un cáncer y que se veía obligada a cancelar sus próximos compromisos sobre los escenarios para someterse a un proceso de quimioterapia y recuperarse de su enfermedad. Horas después, su hermano intervenía en directo en 'Y ahora Sonsoles' y revelaba que el tipo de cáncer al que se enfrentaba la artista era un "cáncer endocrino, un cáncer duro, muy agresivo" y que no respondía a los tratamientos.

"Ella está muy triste por el momento artístico que se ha perdido y está sacando fuerzas de donde no quedan. Pero es pura energía, es puro amor a la vida y nos sigue sorprendiendo con su amor hacia todos los demás. Desde el primer limpiador del hospital hasta el médico pasando por todas las ATS. No sé de dónde saca fuerzas para ser tan encantadora con todo el mundo. Ayer nos decía 'no os preocupéis tanto, no os preocupéis tanto'. Y nos da ánimos y nos consuela. Siempre pensando en los demás a pesar de que es un cáncer durísimo, terrible" confesaba muy emocionado.

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Y este 10 de noviembre, cuando su estado había empeorado considerablemente, Helena sacaba fuerzas de flaqueza para compartir un último mensaje a través de su discográfica y agradecer "las muestras de cariño, preocupación y apoyo que estoy recibiendo estos días a mis amigos, compañeros de profesión, artistas, medios de comunicación y a todas las personas que os habéis tomado un momento para escribirme, preguntar por mí y enviarme vuestros mejores deseos". Estoy atravesando un momento delicado y difícil, pero quiero que sepáis que cada mensaje, cada palabra de cariño y cada gesto de afecto me llegan profundamente y me dan muchísima fuerza y ánimo para afrontar esta etapa", reconocía.

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