Ivana Icardi y Arkano, cómplices y muy unidos tras su concurso

Ivana Icardi y Arkano saliendo juntos tras la final de Supervivientes All Stars EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Ivana Icardi y Arkano se han dejado ver juntos después de poner punto final a su aventura en Supervivientes All Stars. Ambos han sido fotografiados saliendo juntos y compartiendo este momento tras la gran final del concurso, en unas imágenes en las que se les puede ver caminando muy próximos, conversando y mostrando una evidente complicidad. Una estampa que vuelve a poner el foco en la relación que han ido construyendo durante su convivencia en Honduras y que no ha pasado desapercibida.

Durante su paso por el reality, Ivana y el rapero han mantenido una relación cercana, protagonizando numerosos momentos de complicidad que han llamado la atención de sus compañeros y de los espectadores. Su buena sintonía ha sido una constante a lo largo del concurso y, ahora, estas imágenes juntos fuera de los Cayos Cochinos vuelven a despertar la curiosidad sobre cómo continuará su relación una vez terminado el programa. Por el momento, ambos parecen mantener esa cercanía que ya dejaron ver durante la experiencia televisiva.

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En esta ocasión, ambos han sido vistos compartiendo una salida en la que no han faltado las conversaciones y los gestos de complicidad. Tanto Ivana como Arkano llevaban consigo sus respectivas maletas tras abandonar el concurso, mostrando una imagen de lo más natural y distendida después de las semanas de convivencia y aventura que han compartido en Honduras.

Así, su reencuentro fuera de las cámaras vuelve a poner de manifiesto la buena relación que han conseguido forjar durante el reality. Una cercanía que parece mantenerse intacta tras la final de Supervivientes All Stars y que convierte a ambos en protagonistas de una de las imágenes más comentadas de su salida del concurso.

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