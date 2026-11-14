Francia vive quinto sábado consecutivo de protestas en defensa del poder adquisitivo

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París, 14 nov (EFE).- Francia celebra hoy entre 50 y 60 manifestaciones en el quinto sábado consecutivo de movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos, convocadas por las organizaciones estudiantiles y los 'chalecos amarillos', mientras el Gobierno ha desplegado un amplio despliegue policial para evitar incidentes.

A estas protestas se añaden otras dos movilizaciones en defensa de los derechos de la infancia y contra la violencia policial.

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Esta última dirigida contra un proyecto de ley que plantea establecer una presunción de uso legítimo de las armas por parte de las fuerzas del orden, que sus detractores consideran equivale a un "permiso para matar".

"Esperamos tener entre 50 y 60 manifestaciones en todo el territorio nacional", afirmó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una entrevista la víspera con la cadena LCI.

El ministro alertó también de la posible presencia de grupos violentos que podrían intentar alterar las manifestaciones, atacar comercios y provocar destrozos en los centros urbanos, como sucedió el 17 de octubre, el primer sábado de protestas.

Por ello, el Ejecutivo mantendrá un dispositivo similar al desplegado desde el segundo sábado de protestas, el 24 de octubre, con unos 70.000 policías y gendarmes y unidades móviles preparadas para intervenir ante grupos que puedan fragmentarse en pequeños núcleos para eludir los controles policiales.

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En París, los servicios de inteligencia estiman que entre 30.000 y 60.000 personas podrían participar en las movilizaciones, entre ellas entre 300 y 600 individuos considerados potencialmente radicales, según una nota interna citada por el diario Le Monde.

La marcha de los estudiantes y los "chalecos amarillos" en la capital, a la que se suman los defensores de los derechos de los menores y los que protestan contra la violencia policial, partirá a las 13.00 horas de la plaza de la República y avanzará hacia la plaza de la Nación, pasando por la de Bastilla.

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Este recorrido pretende facilitar que las familias con niños puedan abandonar la manifestación antes de su finalización en Nación y reducir los habituales enfrentamientos entre fuerzas del orden y grupos radicales durante la dispersión.

La coordinación de los 'chalecos amarillos', que desde el 17 de octubre impulsa movilizaciones de los sábados, contabilizaba hoy en su plataforma en internet 423 convocatorias de protestas en todo el país.

En París, el movimiento se suma este sábado a la marcha organizada por los estudiantes.

En otras grandes ciudades, como Burdeos, Toulouse y Rennes, las manifestaciones se celebrarán por separado y algunas han sido desplazadas fuera de los centros urbanos por decisión de las autoridades locales.

Las protestas de este sábado precederán a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones prevista para el martes y convocada por los sindicatos. EFE

(foto) (vídeo)