Macron advierte de que quien quieren reducir las aportaciones para Ucrania aspira a "una paz injusta"

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El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido este sábado de que quienes quieren reducir las aportaciones para la guerra en Ucrania defienden en el fondo "una paz injusta", que Ucrania "sea permanentemente vulnerable y que por consiguiente Europa sea también vulnerable".

"Es una mentalidad derrotista. Es una receta para la próxima guerra. Nuestro objetivo es claro: una paz justa y robusta para Ucrania y seguir trabajando con todos para reforzar el marco de seguridad común para Europa", ha afirmado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

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Macron ha resaltado que "lo que está en juego en Ucrania" es "la seguridad de todos nosotros". "Ayudar a Ucrania a defenderse es proteger a Francia y a los franceses. Si Rusia impone su voluntad a un país europeo mediante la brutalidad, toda Europa se debilita", ha subrayado.

El mandatario francés ha defendido la unidad europea para "ayudar a Ucrania a superar el invierno". Así ha abogado por "mantener nuestro apoyo financiero y ayudar a Ucrania a proteger a su población, sus centrales eléctricas y sus redes de energía".

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Macron considera que "Europa debe desempeñar un papel fundamental en este proceso para una paz justa y duradera, ya que de esta paz depende también la seguridad de nuestro continente", un punto en el que también está de acuerdo el Consejo Europeo.

"Quiero manifestar aquí mi convicción de que Ucrania, que cuenta con el mayor ejército convencional de Europa, desempeña un papel clave junto a la OTAN, organización en la que tiene plenamente su lugar", ha recalcado.

El objetivo final "es claro: lograr una paz justa y sólida para Ucrania y, posteriormente, seguir reforzando -con todos- un marco de seguridad común para Europa".