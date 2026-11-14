Familias buscadoras esperan que disculpas del EZLN unan duraderamente sus luchas en México

Guardar

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- Las familias de la Glorieta de las y los Desaparecidos de Ciudad de México expresaron este sábado su deseo de que las disculpas intercambiadas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) propicien un vínculo de largo aliento entre sus luchas, tras el desencuentro por una propuesta de reunión colectiva.

“De nuestra parte también les pedimos perdón si de alguna forma les ofendimos. Que estas disculpas hagan que el abrazo de nuestras luchas sea de largo aliento”, señalaron en un comunicado difundido en la cuenta del colectivo en X.

PUBLICIDAD

Las familias también aceptaron y agradecieron la disculpa del movimiento zapatista, cuyas palabras de los últimos días, indicaron, habían sido muy dolorosas para muchas de ellas.

“Recibimos su disculpa, la aceptamos y la agradecemos”, expresaron en el pronunciamiento, fechado este 14 de noviembre.

Asimismo, mantuvieron abierta la invitación a visitar la Glorieta durante la estancia de los zapatistas en la capital mexicana y describieron este lugar como un espacio de memoria y encuentro solidario.

“"Las familias que formamos parte de la Glorieta seguiremos con lo que nos convoca: buscarles y recordarles. ¡Hasta encontrarles!”, afirmaron.

La respuesta llegó después de la carta ‘Una disculpa’, fechada el 11 de noviembre, en la que el capitán Marcos asumió la responsabilidad por sus palabras hacia las familias buscadoras.

“De corazón les pido disculpas por haberles ofendido, lastimado y agredido”, escribió.

Marcos explicó que los zapatistas también se habían sentido agredidos y lastimados, pero reconoció que debió ser más cuidadoso y prudente en sus expresiones y en el tono utilizado.

Además, sostuvo que no bastaba con argumentar que no había intención de ofender ni atribuir sus palabras al estrés por las agresiones que, según denunció, reciben de los tres niveles de gobierno.

El EZLN anunció antes que una delegación de más de 1.500 integrantes permanecerá en Ciudad de México durante diciembre y la primera semana de enero para escuchar en encuentros privados a familiares de personas desaparecidas, ante la crisis de desaparecidos que atraviesa el país, con más de 130.000 personas sin localizar.

PUBLICIDAD

Marcos vinculó esta iniciativa con la solidaridad que recibió el movimiento tras su levantamiento armado de 1994, cuando sectores civiles reclamaron un alto el fuego y abrieron paso al diálogo, un respaldo que ahora busca honrar mediante la escucha y el acompañamiento a las familias buscadoras.

El desencuentro surgió por una invitación del colectivo a reunirse el próximo 6 de diciembre en la Glorieta de la capital mexicana sobre la principal avenida Paseo de la Reforma, un espacio de memoria y protesta de familiares de personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

El EZLN descartó participar en ese encuentro colectivo y planteó mantener reuniones privadas con familiares durante su visita a Ciudad de México, lo que provocó el rechazo de los colectivos y la ruptura del diálogo.

Las familias habían cuestionado la sensibilidad de la respuesta zapatista y anunciado que continuarían sus actividades sin la delegación.EFE