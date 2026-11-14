Agencias

Dos muertos y dos heridos en explosión de un coche cargado de explosivos cerca de Damasco

Guardar

Damasco, 14 nov (EFE).- Al menos un hombre y una niña murieron y otras dos personas resultaron heridas tras la explosión este sábado de un coche cargado de explosivos en la ciudad de Jaramana, a las afueras de Damasco, informaron medios oficiales sirios.

La explosión tuvo lugar en el barrio Al Naseem. "La información preliminar apunta a que fue causada por un artefacto explosivo improvisado colocado en un automóvil cerca de una fábrica de baterías", explicó la cadena estatal Al Ikhbariya, que cita a fuentes de seguridad.

PUBLICIDAD

Añadió que equipos de la Defensa Civil acordonaron el lugar y que las autoridades "han comenzado a evaluar los daños y a brindar asistencia médica a los heridos".

Por su parte, la agencia de noticias oficial siria, Sana, destacó que las autoridades "abrieron investigación para esclarecer los detalles de la explosión".

Jaramana se ubica en el suroeste de Siria, a unos 3 kilómetros al sureste del centro de Damasco, formando parte directa de su área metropolitana, y alberga una importante comunidad drusa.

Siria ha sufrido en los últimos meses varios incidentes con vehículos y explosivos; el último fue el pasado 1 de septiembre, cuando cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras una explosión de un coche cargado de municiones en Idlib, en el noroeste.

PUBLICIDAD

También el 6 de agosto dos personas murieron y otras 13 resultaron heridas por la explosión de una bomba dentro de un microbús en Jaramana. EFE

gba-fa/mgr

Últimas Noticias

Sánchez, confiado en ganar mientras el líder de la oposición se reivindica como gestor

Infobae

Más de 10.000 manifestantes protestan contra el deterioro climático durante la COP31 de Antalya

Más de 10.000 manifestantes protestan contra el deterioro climático durante la COP31 de Antalya

"Por más que ahorre no consigo vivir sola": los portugueses se manifiestan por la vivienda

Infobae

Víctimas del Sodalicio en Perú reclaman al papa León XIV escuchar demandas de reparación

Infobae

Mueren dos palestinos en un ataque israelí con dron en el norte de Gaza

Infobae