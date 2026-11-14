Ecuador incauta 134 kilos de cocaína ocultos en dos contenedores rumbo a Alemania

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Guayaquil (Ecuador), 14 nov (EFE).- La Policía de Ecuador informó este sábado la incautación de 134 kilos de cocaína que estaban ocultos en dos contenedores que tenían como destino final Alemania, aunque iban a hacer transbordo en Panamá.

Los contenedores estaban en el puerto de Posorja, una localidad de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, por donde salen los buques que llevan los productos de exportación hacia Norteamérica, Europa y otros destinos.

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De acuerdo a la Policía, los agentes realizaron un operativo de control en el puerto y, tras un perfilamiento técnico, decidieron inspeccionar con ayuda de perros entrenados los dos contenedores que iban hacia el país europeo.

En ellos encontraron 136 paquetes de cocaína, ocultos entre paneles de madera de balsa, agregó el Ministerio del Interior.

La Policía señaló que la droga incautada tendría un valor de 6,2 millones de dólares en el mercado europeo y de cuatro millones de dólares en el estadounidense.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Guayaquil es un punto clave en esa ruta y en sus puertos se incauta más droga que en otros ubicados a lo largo de la costa ecuatoriana. EFE