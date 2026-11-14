Las defensas ucranianas neutralizan 81 de 96 drones rusos

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Berlín, 14 nov (EFE).- Las defensas ucranianas lograron neutralizar durante la noche 81 de los 96 drones lanzados por las fuerzas rusas contra el territorio del país invadido, según anunció la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este sábado.

El enemigo atacó con 96 drones de los que 61 eran Shahed con propulsión a reactor y el resto eran drones de ataque de tipo Gerbera y drones réplica de tipo Parodia, diseñados para abrumar las defensas del oponente.

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Según informaciones preliminares, fue posible derribar o neutralizar por otros medios 81 aparatos no tripulados.

Sin embargo, se registraron impactos en ocho emplazamientos sin especificar, y en dos puntos del país cayeron fragmentos de drones derribados.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, informó a través de Telegram de la caída de fragmentos en el distrito capitalino de Holosiivski, sin que hubiera que lamentar heridos.

En el distrito de Vishgorod, por otro lado, los ataques provocaron un incendio en unos almacenes, anunció por otro lado la Administración Militar de la Región de Kiev.EFE