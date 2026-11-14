2-3. Canadá vence a Guatemala y se acerca a las semifinales de la Concacaf

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(Sustituye la nota CM6031 por error en el marcador final y en la ficha técnica)

Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- La selección de fútbol de Canadá venció este viernes por 2-3 a su similar de Guatemala en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, un resultado que acerca al conjunto norteamericano a las semifinales del torneo regional.

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El encuentro, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como 'El Trébol', en el suroeste de la capital guatemalteca, estuvo marcado por la contundencia ofensiva del cuadro canadiense durante la primera mitad y por los desajustes defensivos de la escuadra local dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena.

Además del pase a la fase final del torneo regional, la eliminatoria otorga la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Guatemala llegó a esta ronda tras avanzar en el Grupo B de la Liga A, donde superó en la tabla a selecciones como Surinam, El Salvador y Jamaica. Por su parte, Canadá accedió directamente a los cuartos de final debido a su posición en el escalafón de la Concacaf.

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El partido arrancó con intensidad y una clara ocasión para el atacante guatemalteco Darwin Lom a los cinco minutos, cuyo remate fue detenido por el guardameta Maxime Crépeau. En esa misma acción, la estrella canadiense Alphonso Davies se retiró lesionado.

Pese a la baja prematura de su figura, Canadá tomó el control del juego. Tani Oluwaseyi abrió el marcador al minuto 17 con un potente disparo de derecha. La ventaja visitante se amplió al 28 por medio de Liam Millar tras una desatención en la zaga guatemalteca.

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Antes del descanso, al 45, el delantero Jonathan David firmó el 0-3 al rematar un centro en el área chica, dejando prácticamente sentenciada la primera mitad a favor de los dirigidos por el técnico estadounidense Jesse Marsch.

En el segundo tiempo, Guatemala adelantó sus líneas y encontró el descuento en el minuto 53 mediante un certero cabezazo del extremo Óscar Santis.

El gol impulsó los mejores minutos de la escuadra local, que generó llegadas de peligro sobre la portería de Crépeau. Canadá intentó enfriar el ritmo del choque, pese a la expulsión de su seleccionador Marsch en el minuto 63 por protestas al estamento arbitral.

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En el tiempo de añadido (m.90+4), Matthew Evans anotó el 2-3 definitivo tras un disparo que se desvió en la zaga visitante para acortar distancias en el marcador global. El choque de vuelta se disputará el próximo lunes 16 de noviembre en Toronto, donde Guatemala estará obligada a ganar por dos goles de diferencia para avanzar o forzar la prórroga.

- Ficha técnica:

2 - Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, Allan Yanes, José Morales; José Rosales, José Carlos Méndez, Antonio de Jesús López (Olger Escobar, m.78); Óscar Santis (Erick Lemus, m.85), Rudy Muñoz (Rodrigo Saravia, m.46) y Darwin Lom (Matthew Evans, m.46).

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Seleccionador: Luis Fernando Tena (México).

3 - Canadá: Maxime Crépeau; Luc de Fougerolles, Joel Waterman (Jovan Ivanisevic, m.46), Niko Sigur, Rychmond Laryea; Mathieu Choinière, Alphonso Davies (Ralph Priso, m.9; Nathan Saliba, m.64), Tajon Buchanan (Charles-Andreas Brym, m.64), Liam Millar; Tani Oluwaseyi (Daniel Jebbison, m.82) y Jonathan David. Seleccionador: Jesse Marsch (Estados Unidos).

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Goles: 0-1, m.17: Tani Oluwaseyi. 0-2, m.28: Liam Millar. 0-3, m.45: Jonathan David. 1-3, m.53: Óscar Santis. 2-3, m.90+4: Matthew Evans.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Expulsó al técnico visitante Jesse Marsch (m.63). Amonestó a Sigur y Laryea por Canadá.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) de Ciudad de Guatemala. EFE

(foto)