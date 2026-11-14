El presidente de Cabo Verde, favorito para revalidar el cargo en las elecciones de mañana

Guardar

Nairobi, 14 nov (EFE).- Cabo Verde celebra este domingo unas elecciones presidenciales en las que el jefe de Estado, José Maria Neves, parte como favorito para revalidar el cargo para un segundo mandato de cinco años, lo que daría el control total del Estado al partido gobernante, que ganó la mayoría absoluta en las legislativas de mayo pasado.

Según la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), un total de 419.448 electores están convocados a las urnas: 343.065 en el territorio nacional y 76.383 en la diáspora, que representa el 18,2 % del censo, con fuerte peso en Portugal, Francia y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La CNE habilitó 1.302 mesas de votación (1.059 en el archipiélago y 243 en el exterior), que estarán abiertas entre las 08.00 y las 18.00 hora local (09.00 a 19.00 GMT) en un país considerado como uno de los bastiones democráticos más estables de África occidental.

Neves, de 66 años y ex primer ministro entre 2001 y 2016, cuenta con el respaldo del gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), la formación más antigua del país, que consolidó en mayo pasado su hegemonía al obtener 37 de los 72 escaños en la Asamblea Nacional.

PUBLICIDAD

Una victoria del presidente reforzaría el control institucional del PAICV en el sistema semipresidencialista caboverdiano, donde el jefe del Ejecutivo es el primer ministro, mientras el jefe del Estado comanda las Fuerzas Armadas y tiene poderes de veto y un papel moderador.

El PAICV también cuenta con la historia electoral a su favor, ya que todos los presidentes que buscaron un segundo mandato en Cabo Verde fueron reelegidos en las urnas.

La Constitución permite una sola reelección consecutiva —un máximo de diez años seguidos— y volver a postularse tras dejar pasar al menos un período fuera del cargo.

Neves ha centrado sus promesas en un crecimiento económico inclusivo, mejores ingresos y la convocatoria de una Convención de la Juventud para perfilar prioridades de desarrollo hacia 2050, con la meta de resolver la votación en primera vuelta, tal como hizo en 2021 al alcanzar el 51,8 % de los sufragios.

PUBLICIDAD

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener la mayoría absoluta, es decir, más del 50 % de los votos válidamente emitidos.

Si ninguno alcanza ese umbral, los dos aspirantes más votados disputarán una segunda vuelta decisiva 21 días después.

Neves se enfrentará a otros cinco candidatos, cuatro de ellos independientes, pero su principal rival será la exministra de Justicia Joana Rosa, quien hace historia al convertirse en la primera mujer en postularse a la Presidencia del archipiélago.

Rosa, de 61 años y respaldada por el Movimiento para la Democracia (MpD) —partido que gobernó entre 1991 y 2001-, centró su campaña en exigir un equilibrio constitucional de poderes para frenar el dominio absoluto del PAICV, atraer inversión extranjera y combatir el éxodo juvenil.

PUBLICIDAD

“Debemos encontrar formas de garantizar que los jóvenes puedan construir su futuro aquí en casa y evitar el continuo éxodo de caboverdianos al extranjero”, advirtió la candidata durante la campaña.

El resto de aspirantes son el juez Antero Tavares (58 años), el jurista Casimiro de Pina (52 años), el docente y activista social Loisito Sousa (40 años) y el médico Gilson Alves (45 años).

Alves generó una investigación de la Fiscalía General por pronunciarse a favor de la instauración de un régimen presidencialista, el porte de armas y la pena de muerte por corrupción.

Los comicios estarán supervisados por unos 150 observadores internacionales de organizaciones como la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas.

PUBLICIDAD

aam/pa/er