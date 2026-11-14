Un matrimonio y su hija mueren en la región rusa de Bélgorod en un ataque de Ucrania

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Moscú, 14 nov (EFE).- Tres personas, un matrimonio con su hija adulta, murieron anoche en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.

Según el gabinete de crisis creado para paliar las consecuencias de los ataques, las fuerzas ucranianas golpearon la vivienda del matrimonio, dejando también otro herido.

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En total, en toda la región los ataques ucranianos causaron ocho heridos, según datos oficiales.

Las autoridades de la región rusa de Rostov informaron, por su parte, de daños a un puente y un hotel a consecuencia de ataques ucranianos.

El Ministerio de Defensa ruso reportó haber derribado anoche 29 drones enemigos sobre cinco regiones, en particular, cerca de Moscú. EFE