Kany García, Rauw Alejandro, Feid, Ivy Queen y Latin Mafia, entre los estrenos latinos

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Miami (EE.UU.), 14 nov (EFE).- El primer dueto de Kany García y Rauw Alejandro, la canción de amor de Feid con el productor DJ Premier y el nuevo sencillo de Latin Mafia encabezan una semana de novedades de música latina, en la que tambiéb publicaron Yami Safdie, Ivy Queen, Tito Double P y De La Rose.

La puertorriqueña Kany García publicó 'Suave', su primera colaboración con su compatriota Rauw Alejandro, una canción romántica y sensual que junta los ritmos pop y urbano. La cantante cerrará en San Juan la gira de su álbum 'Puerta abierta' con cuatro conciertos del 4 al 7 de diciembre.

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El colombiano Feid y el productor estadounidense de hip hop DJ Premier publicaron 'Bello Love', una canción en español con frases en inglés dedicada a una pareja que lo inspira a ser mejor hombre. En ella rapea el venezolano Lil Supa, con quien Feid ya grabó 'Poder'. EL lanzamiento ocurre tras la gala del jueves de los Latin Grammy, en la que Feid ganó el premio a la mejor interpretación de reguetón por 'Verano rosa', con la colombiana Karol G.

Los hermanos mexicanos de Latin Mafia publicaron 'Departamento', una canción sobre la nostalgia y las ganas de recuperar lo que un día se sintió como un hogar. Es su primer sencillo desde que en julio firmaron con el productor británico 'Fred Again' el disco '9 Months & 50 Hours'. El trío fue candidato al Latin Grammy al mejor artista nuevo en 2024.

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La argentina Yami Safdie publicó 'Bienvenida de soltera', su primer disco de cumbia, con ocho canciones sobre la independencia, la amistad y los nuevos comienzos. Incluye 'Felicidades', una cumbia con el colombiano Maluma que convierte una ruptura en una fiesta. Su disco anterior, 'Querida yo' (2025), estuvo nominado este año a los Latin Grammy al mejor álbum de pop tradicional.

La puertorriqueña Ivy Queen publicó 'P-Rreo', un reguetón de corte clásico para la pista de baile cuyo título juega con el perreo, el baile asociado al género. La cantante, conocida como 'la Reina del reguetón', suma con él su quinto sencillo del año, después de 'No lo dejes caer', que publicó en octubre.

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El mexicano Tito Double P publicó 'FRANCIA', un corrido sobre un hombre al que el dinero y los lujos no le devuelven la vida que tenía antes de una ruptura. Llega tras 'ACOMODO', su disco de mayo. En octubre, 'DINASTÍA', grabado con su primo Peso Pluma, ganó el premio al álbum latino del año en los Premios Billboard de la Música Latina.

El productor colombiano Ovy On The Drums y la puertorriqueña De La Rose publicaron 'Últimamente', un afrobeat en el que ella le canta a alguien que no se le va de la cabeza. Es la nueva entrega de W Sound, el proyecto de Ovy con el creador de contenido Westcol, cuyo mayor éxito, 'La plena' (2025), con su compatriota Beéle, llegó a ser la canción latina más escuchada del mundo en Spotify. EFE

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(foto)