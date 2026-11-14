Rafa Jódar: "No tengo ninguna presión, esta semana es una recompensa a lo bien que ha ido el año"

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El tenista español Rafa Jódar ha reconocido que "no" siente "ninguna presión" al jugar las Finales de la ATP de Turín, ya que esta semana supone "una recompensa" al trabajo que ha desarrollado durante todo 2026, además de desear que le sirva "como experiencia para el futuro".

"Me tomo esta semana como una recompensa por todos los puntos que he conseguido a lo largo del año. Estoy muy contento de poder estar aquí y compartir estos partidos con los mejores jugadores del mundo", señaló en la rueda de prensa oficial junto a Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils, a los que se enfrentará en el Grupo John McEnroe.

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En este sentido, explicó que acude a Turín sin "ninguna presión". "No tengo ninguna presión, como digo, me lo tomaré como una recompensa por lo bien que ha ido el año e intentaré hacerlo lo mejor posible. El formato ayuda para que tenga tres partidos y pueda jugar con grandes rivales, aprender mucho y me sirva como experiencia para el futuro", manifestó.

El madrileño, de 20 años y que debutará este domingo ante el alemán, reconoció que en este 2026 "las cosas han ido muy rápido". "A la vez, creo que al jugar tantos torneos, viajar tanto y jugar con los mejores del mundo, no me ha dado tiempo a asimilarlo", indicó el número 11 del ranking ATP.

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Este año, conquistó el título en Marrakech (Marruecos) y jugó las finales del ATP Masters 1000 de Shanghái y del ATP 500 de Washington. "Creo que lo he llevado de la mejor manera posible. Tengo un grupo de personas a mi alrededor que quiere lo mejor para mí tanto en los malos como en los buenos momentos y han estado conmigo desde que era pequeño", subrayó.

"Aquí están los mejores jugadores del mundo, que han ganado títulos esta temporada lo que significa que juegan al máximo nivel de tenis. Cuando eres pequeño y miras a los mejores, sueñas con poder jugar con ellos y poder estar algún día en este tipo de torneos", concluyó.

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