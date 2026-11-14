Raphinha: 71 minutos, ninguna lesión y una expulsión

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- Raphinha sobrevivió a 71 minutos sobre el césped sin sufrir una nueva lesión, pero no consiguió iniciar en paz su controvertida convocatoria con la selección brasileña. El atacante del Barcelona, protagonista de una semana de discusiones por la necesidad de dosificar sus esfuerzos, terminó expulsado junto a Carlo Ancelotti por protestar desde el banquillo el gol con el que Japón derrotó a Brasil (3-2) en el tiempo añadido.

El desenlace añadió un capítulo inesperado a una concentración que comenzó rodeada de inquietud en Barcelona y críticas en Brasil. Tres lesiones musculares durante sus últimas convocatorias con la selección encendieron las alarmas en el club azulgrana, preocupado por el desgaste de uno de sus principales futbolistas.

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La controversia estalló después de que Raphinha explicara que mantuvo conversaciones con Ancelotti para administrar sus minutos. Sus palabras despertaron recelos entre los aficionados brasileños, que interpretaron aquella precaución como una falta de compromiso con la selección.

El delantero azulgrana tuvo que dar explicaciones en la víspera del encuentro. Durante una rueda de prensa cargada de emoción, incluso se quedó varios segundos sin encontrar las palabras adecuadas antes de defender su posición.

"Nunca he renunciado a la selección brasileña. Siempre he querido venir", aseguró. También recordó sus tres lesiones recientes y expresó su deseo de permanecer disponible tanto para Brasil como para el Barcelona, sin volver a pasar por la enfermería.

Ancelotti, sin embargo, no reservó a Raphinha de inicio. Le entregó el brazalete de capitán y lo situó como referencia ofensiva, acompañado por Vinícius y Estevao. El brasileño disputó buena parte del encuentro pese a la necesidad de administrar sus esfuerzos y la proximidad del amistoso del martes frente a Singapur.

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Su rendimiento resultó discreto en comparación con la inspiración de Vinícius, autor de los dos goles brasileños. Raphinha encontró dificultades para intervenir con continuidad, aunque estuvo cerca de marcar directamente desde un saque de esquina, reclamó un penalti antes del descanso y obligó a Suzuki a intervenir con un potente disparo al comienzo de la segunda mitad.

Ancelotti mantuvo su confianza cuando introdujo tres cambios y sólo lo retiró en el minuto 71, sustituido por Endrick. El atacante del Barcelona abandonó el terreno de juego sin problemas físicos aparentes, después de disputar más de tres cuartas partes del encuentro.

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Pero su partido todavía no terminó. El gol de Sakamoto en el tiempo añadido desató las protestas brasileñas por una posible falta anterior de Minamino sobre Joao Gomes, que perdió la pelota en el centro del campo como previa al tanto de la victoria del combinado nipón. Raphinha saltó desde el banquillo para reclamar al árbitro, al igual que Ancelotti. Ambos terminaron expulsados.

La preocupación inicial giraba alrededor de los minutos y las lesiones. Raphinha consiguió salir del campo sin nuevos contratiempos musculares, pero acabó el encuentro con una tarjeta roja, enfadado y con una incertidumbre distinta: Brasil, al contrario que el Barcelona, no carbura.

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