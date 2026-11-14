Zelenski asegura que EEUU ha ofrecido a Ucrania entrar en la OTAN a cambio de renunciar al Donbás

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha explicado que los negociadores de Estados Unidos han planteado la posibilidad de aceptar a Ucrania en la OTAN a cambio de que renuncie al Donbás y se lo entregue a Rusia.

"Los americanos han planteado la pregunta de que Ucrania se retiraría del Donbás si se une a la OTAN. Es la primera vez que lo dicen", ha explicado Zelenski en declaraciones a la prensa.

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Zelenski ha respondido que lo sometería a referéndum si la propuesta incluía garantías de seguridad, que no hubiera límites para el Ejército ucraniano y fondos para la reconstrucción del país. "No tengo derecho a decidirlo yo solo. Necesito concreción, que aún falta, y todo esto se está debatiendo", ha señalado.

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron el jueves a Dublín para reunirse con Zelenski tras los contactos mantenidos el día anterior con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Hasta ahora Washington había descartado el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras que Moscú exige neutralidad y límites a las fuerzas militares ucranianas, además de la renuncia a territorios, como base para cualquier acuerdo.

"La OTAN vuelve a estar sobre la mesa", ha afirmado Zelenski. "También habéis escuchado lo que dice Putin. Esta es una conversación extremadamente difícil", ha advertido.

Zelenski ha indicado además que los estadounidenses han trasladado a Kiev que Rusia quiere "otra estructura de seguridad diferente" para Europa. "Yo creo que puede ser peligroso (...). Creo que los americanos han planteado esto por influencia rusa", ha argumentado. Y ha recordado que en 2021 Putin planteó a Joe Biden "la redistribución de fuerzas en Europa y en todo el mundo, debilitar o retirar tropas OTAN y retirada de tropas estadounidenses".

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Por otra parte, el mandatario ucraniano ha asegurado que Rusia quiere lanzar una "operación humanitaria" en Konstantinovka bajo el pretexto de proteger a la población civil, pero con el objetivo final de ocupar la ciudad y abrir el camino hacia Kramatorsk y Sloviansk.

"Putin sencillamente quiere que nos vayamos de Konstantinivka y que entren y la ocupen entera" tras año y medio de intentos infructuosos, ha afirmado. "He trasladado mi postura a los negociadores americanos: la gente que hay allí son solo ciudadanos de Ucrania con armas y ciudadanos de Rusia, ocupantes, también con armas", ha explicado.

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Además ha puesto como ejemplo la tregua de Oleshki que permitió la evacuación de la gente, pero también habilitó a Rusia para reforzar sus posiciones militares.

Por último, ha destacado que durante el mes de octubre Rusia tuvo 54.000 muertos y heridos graves en lo que supone el peor mes para Rusia desde que empezó la escalada bélica, hace ya casi cinco años.